Безморозний період тривав 198 днів: у Києві зафіксували мінусову температуру

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 5 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до - 2,1ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня – загалом 198 днів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зазвичай тривалість безморозного періоду становить 197 днів, а середня дата, коли перший заморозок - 21 жовтня.

За словами кліматологів обсерваторії, найкоротші безморозні періоди у Києві були у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні, а рекордно довгий – 232 дні у 2023 році.

"Попри те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада", - додали в обсерваторії.