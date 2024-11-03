Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких областях засніжить наступного тижня
Вже в понеділок, 4 листопада, у низці областей України очікується мокрий сніг та налипання мокрого снігу
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
"У понеділок на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря", - розповіла Діденко.
Фото: Наталка Діденко
За її словами, з підвищенням денної температури повітря після холодної ночі, сніг переходитиме в дощ, а потім у вищезгаданих областях припиниться взагалі.
"Найближчої ночі ще невеликі опади побродять по півночі України. А на решті території переважатиме суха погода", - додала синоптикиня.
Також, як розповіла Діденко, завтра пориви сильного північного вітру досягатимуть штормових 15-20 метрів за секунду. Також зберігатиметься доволі холодна погода.
"4 листопада вночі від 2 морозу до 5 тепла, протягом дня понеділка +4 +8 градусів, у південній частині +8 +11 градусів", - зазначила Діденко.
Погода в Києві
У Києві, за словами Діденко, найближчої ночі може пройти невеликий дощ. Вдень опади не передбачаються. Вночі +3 +5 градусів, а завтра вдень +5 +7 градусів.
"У столиці в понеділок очікується сильний північний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду", - додала Наталка Діденко.
Вона також зазначила, що вже 7 листопада в Україні очікується потепління.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що в перші дні листопада до України прийде похолодання, яке супроводжуватиметься сильним вітром.
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