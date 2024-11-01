Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди очікувати українцям у перші дні листопада

Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вже 2 листопада Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.

Фото: Наталка Діденко

"Він зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду – лише на сході та заході", - розповіла Діденко.

На південній частині, за словами синоптикині, опади поки що не очікуються.

"Холодне повітря завжди важче і за атмосферним фронтом воно тиснутиме і провокуватиме сильний вітер. Тому північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 метрів за секунду", - повідомила Наталка Діденко.

Також вона розповіла, що в тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження.

"Відповідно, очікується похолодання до денних +6 +10 градусів. Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11 +16, місцями до +16 +18 градусів", - зазначила синоптикиня.

Проте, за її словами, в неділю вже істотно знизиться температура повітря і на півдні.

Якою буде погода в Києві?

У Києві, за словами Діденко, 2-го листопада передбачається похолодання до +9 градусів, а у неділю до +6 градусів.

"Очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду", - розповіла Наталка Діденко.

Найближчої ночі та завтра до обіду в столиці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня суботи та впродовж неділі, 3 листопада, у Києві – без опадів, додала вона.

Якої погоди чекати вже наступного тижня?

За словами синоптикині, 4 листопада у Харківській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях, а також у східних та північних районах Полтавщини, за попереднім прогнозом, очікується складна погода. Можливий мокрий сніг, налипання мокрого снігу та сильний вітер.