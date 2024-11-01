Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди очікувати українцям у перші дні листопада
У перші дні листопада до України прийде похолодання, яке супроводжуватиметься сильним вітром
Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, вже 2 листопада Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.
Фото: Наталка Діденко
"Він зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду – лише на сході та заході", - розповіла Діденко.
На південній частині, за словами синоптикині, опади поки що не очікуються.
"Холодне повітря завжди важче і за атмосферним фронтом воно тиснутиме і провокуватиме сильний вітер. Тому північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 метрів за секунду", - повідомила Наталка Діденко.
Також вона розповіла, що в тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження.
"Відповідно, очікується похолодання до денних +6 +10 градусів. Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11 +16, місцями до +16 +18 градусів", - зазначила синоптикиня.
Проте, за її словами, в неділю вже істотно знизиться температура повітря і на півдні.
Якою буде погода в Києві?
У Києві, за словами Діденко, 2-го листопада передбачається похолодання до +9 градусів, а у неділю до +6 градусів.
"Очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду", - розповіла Наталка Діденко.
Найближчої ночі та завтра до обіду в столиці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня суботи та впродовж неділі, 3 листопада, у Києві – без опадів, додала вона.
Якої погоди чекати вже наступного тижня?
За словами синоптикині, 4 листопада у Харківській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях, а також у східних та північних районах Полтавщини, за попереднім прогнозом, очікується складна погода. Можливий мокрий сніг, налипання мокрого снігу та сильний вітер.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, 1 листопада, температура повітря коливатиметься у межах +9...+20 °C. Натомість за декілька днів в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження.
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