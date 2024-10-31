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Головна Суспільство Якою буде погода 1 листопада і коли прийде похолодання: прогноз Наталки Діденко

Якою буде погода 1 листопада і коли прийде похолодання: прогноз Наталки Діденко

Катерина Єсікова
31 жовтня, 2024 четвер
11:14
Суспільство осінь

У п'ятницю, 1 листопада, температура повітря коливатиметься у межах +9...+20 °C. Натомість за декілька днів в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, впродовж п'ятниці в Україні очікується +12...+16 °C, на Чернігівщині та Сумщині +9...+13 °C, а на Одещині та в Чернівецькій області місцями температура підніметься до +18...+20 °C.

Дощі 1 листопада в більшості областей малоймовірні.

"Листопад провістить про перехід на зрілу осінь сильним вітром. Завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів до 15-20 метрів за секунду", - повідомила Діденко.

Яку погоду чекати у Києві

У Києві 1 листопада буде вітряно та без опадів. Натомість температура повітря триматиметься у межах +12...+14 °C.

Уже в суботу та неділю, 2 і 3 листопада, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження. 2 листопада тепла погода ще затримається у південній частині, проте вже в неділю і там відчутно знизиться температура повітря.

  • Останній день жовтня в Україні пройде з незначним зниженням температури. Також у деяких регіонах можливі дощі й тумани.
     
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Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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