Якою буде погода 1 листопада і коли прийде похолодання: прогноз Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, впродовж п'ятниці в Україні очікується +12...+16 °C, на Чернігівщині та Сумщині +9...+13 °C, а на Одещині та в Чернівецькій області місцями температура підніметься до +18...+20 °C.

Дощі 1 листопада в більшості областей малоймовірні.

"Листопад провістить про перехід на зрілу осінь сильним вітром. Завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів до 15-20 метрів за секунду", - повідомила Діденко.

Яку погоду чекати у Києві

У Києві 1 листопада буде вітряно та без опадів. Натомість температура повітря триматиметься у межах +12...+14 °C.

Уже в суботу та неділю, 2 і 3 листопада, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження. 2 листопада тепла погода ще затримається у південній частині, проте вже в неділю і там відчутно знизиться температура повітря.