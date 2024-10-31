Якою буде погода 1 листопада і коли прийде похолодання: прогноз Наталки Діденко
У п'ятницю, 1 листопада, температура повітря коливатиметься у межах +9...+20 °C. Натомість за декілька днів в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, впродовж п'ятниці в Україні очікується +12...+16 °C, на Чернігівщині та Сумщині +9...+13 °C, а на Одещині та в Чернівецькій області місцями температура підніметься до +18...+20 °C.
Дощі 1 листопада в більшості областей малоймовірні.
"Листопад провістить про перехід на зрілу осінь сильним вітром. Завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів до 15-20 метрів за секунду", - повідомила Діденко.
Яку погоду чекати у Києві
У Києві 1 листопада буде вітряно та без опадів. Натомість температура повітря триматиметься у межах +12...+14 °C.
Уже в суботу та неділю, 2 і 3 листопада, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження. 2 листопада тепла погода ще затримається у південній частині, проте вже в неділю і там відчутно знизиться температура повітря.
- Останній день жовтня в Україні пройде з незначним зниженням температури. Також у деяких регіонах можливі дощі й тумани.
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