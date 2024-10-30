Туман, місцями дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 31 жовтня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у четвер, 31 жовтня, в Україні ще побуде досить тепло. Температура повітря очікується +9...+13 °C, на заході та півдні до +15 °C.

Натомість у більшості областей спостерігатимуться тумани, хмарність та вогкість, які можуть погіршувати якість повітря.

Погода у столиці і прогноз на найближчі дні

У Києві завтра можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень становитиме +11 °C.

Синоптикиня попереджає, що з початком листопада в Україну прийде сильний вітер до штормових поривів.

Крім того, вже 2-3 листопада добряче похолоднішає.