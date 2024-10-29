Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в останні дні жовтня посилення вітру і зниження температури
У середу, 30 жовтня, погода в Україні ще триматиметься на комфортному рівні. Проте вже у другій половині тижня прийде відчутне похолодання
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозами, завтра в Україні тепло ще побуде, натомість збільшиться хмарність.
Крім того, у західних областях, на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині місцями очікується невеликий дощ. На решті території України поки що без опадів.
Температура повітря протягом дня 30 жовтня очікується +12...+17 °C, на північному сході +9...+12 °C.
Погода у столиці
У Києві 30 жовтня набіжать хмари, навіть в окремих районах може дощитиме.
Щоправда, температура повітря ще залишатиметься комфортною - близько +12 °C.
Синоптикиня наголошує, що вже у другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада.
- На вівторок, 29 жовтня, в більшості регіонів України прогнозувалася комфортна погода, проте опади у вигляді дощів можливі лише в західних областях.
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