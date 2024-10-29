Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в останні дні жовтня посилення вітру і зниження температури

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



За її прогнозами, завтра в Україні тепло ще побуде, натомість збільшиться хмарність.

Крім того, у західних областях, на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині місцями очікується невеликий дощ. На решті території України поки що без опадів.

Температура повітря протягом дня 30 жовтня очікується +12...+17 °C, на північному сході +9...+12 °C.

Погода у столиці

У Києві 30 жовтня набіжать хмари, навіть в окремих районах може дощитиме.

Щоправда, температура повітря ще залишатиметься комфортною - близько +12 °C.



Синоптикиня наголошує, що вже у другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада.