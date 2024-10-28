Де в Україні очікувати дощів 29 жовтня: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.



Зазначається, що 29 жовтня може дощити в західних областях, а в більшості регіонів України очікується суха погода, хіба що з туманами.

Температура повітря поки що буде комфортною. Протягом дня у вівторок прогнозується +10...+16 °C. Лише на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди буде +9...+11 °C.

У Києві 29-го жовтня також мине без опадів. Вночі температура повітря триматиметься на рівні +6...+8 °C, а вже вдень підійметься до +11...+13 °C.

Синоптикиня попереджає про сильні магнітні бурі

За даними Наталки Діденко, цими днями, зокрема, 28 і 29 жовтня, спостерігаються та очікуються спалахи сонячної й земної магнітної активності. Через це в багатьох людей може боліти голова.

Водночас за таких сонячних спалахів можна побачити полярне сяйво навіть у великих містах.