Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



Так, 28 жовтня очікується в Україні очікується переважно тепла погода, протягом дня пануватимуть +12...+17 °C.

У центральній та ввечері у західній частині можливі невеликі дощі. Проте синоптикиня наголошує, що поки що в Україні переважатиме погода без істотних опадів.

У Києві день понеділка, ймовірно, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня. Завтра у столиці передбачається до +17 °C!

Коли прийде похолодання

За даними синоптикині, наступними вихідними в Україні різко знизиться температура повітря.

Так, 2 - 3 листопада очікується похолодання, вночі до невеликого морозу.

У суботу вдень температура не перевищуватиме +4...+10 °C, а в неділю у денні години триматиметься на рівні +1...+6 °C.



