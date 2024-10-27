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Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом

Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
13:14
Суспільство холодна осінь

Понеділок, 28 жовтня, стане останнім теплим днем осені. Вже наступними вихідними в Україні очікується різке похолодання

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 28 жовтня очікується в Україні очікується переважно тепла погода, протягом дня пануватимуть +12...+17 °C.

У центральній та ввечері у західній частині можливі невеликі дощі. Проте синоптикиня наголошує, що поки що  в Україні переважатиме погода без істотних опадів.

У Києві день понеділка, ймовірно, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня. Завтра у столиці передбачається до +17 °C!

Коли прийде похолодання

За даними синоптикині, наступними вихідними в Україні різко знизиться температура повітря.

Так, 2 - 3 листопада очікується похолодання, вночі до невеликого морозу. 

У суботу вдень температура не перевищуватиме +4...+10 °C, а в неділю у денні години триматиметься на рівні +1...+6 °C.

 

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