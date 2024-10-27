Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом
Понеділок, 28 жовтня, стане останнім теплим днем осені. Вже наступними вихідними в Україні очікується різке похолодання
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 28 жовтня очікується в Україні очікується переважно тепла погода, протягом дня пануватимуть +12...+17 °C.
У центральній та ввечері у західній частині можливі невеликі дощі. Проте синоптикиня наголошує, що поки що в Україні переважатиме погода без істотних опадів.
У Києві день понеділка, ймовірно, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня. Завтра у столиці передбачається до +17 °C!
Коли прийде похолодання
За даними синоптикині, наступними вихідними в Україні різко знизиться температура повітря.
Так, 2 - 3 листопада очікується похолодання, вночі до невеликого морозу.
У суботу вдень температура не перевищуватиме +4...+10 °C, а в неділю у денні години триматиметься на рівні +1...+6 °C.
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