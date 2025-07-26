"Безугла - чорт!": як "люди з картонками" відреагували на вимогу Мар'яни Безуглої надати їй слово
Народна депутатка Мар'яна Безугла прийшла на акцію "людей з картонками" на площі Івана Франка в Києві ввечері 26 липня 2025 року, і всупереч проханню утриматися від політичного забарвлення акції, наполягала на виступі
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Нардепка Мар'яна Безугла з'явилася на місці мітингів проти закону, що обмежує незалежність антикорупційних органів на площі Івана Франка у Києві. Сьогодні акція триває у форматі публічної дискусії на тему призначення та форм діяльності НАБУ, САП та БЕБ.
Попри заклик до політиків утримуватися від політичного забарвлення акції, вона почала вимагати надати їй слово. Зазначається, що при цьому депутатка тримала планшет з власним гаслом: "Корупція в ТЦК вбиває".
Безугла мотивувала свої дії "свободою слова", але виступити їй не дали, назвавши вчинок народної депутатки "провокацією".
Люди обступили її, і повторювали: "Ганьба! Ганьба!".
Минулого разу, нагадаємо, Безугла тримала на акції "людей з картонками" напис з вимогою відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
- 26 липня в Києві, під час акції протесту проти нового закону про антикорупційні органи, було організовано публічну дискусію про діяльність НАБУ і САП.
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