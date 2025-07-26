Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

На площі Франка в Києві, де відбуваються мітинги проти закону що обмежує незалежність антикорупційних органів, організували відкриту дискусію, присвячену функціонуванню НАБУ та САП.

Зазначається, що людей закликають взяти участь в акції 30 липня, перед голосуванням Верховної Ради. Однак як розповіла співкоординаторка заходу Зінаїда, для тих, хто налаштований виходити кожного дня, вони вирішили організувати просвітницьку дискусію про антикорупційну систему.

"Скасування закону 4555, і призначення голови БЕБ - це тільки перші кроки, які ми готові просувати до влади. Але взагалі ми готові говорити про ширші антикорупційні реформи", - підкреслила вона.

Також було створено профіль "люди з картонками" у соцмережах, де доступна вся інформація щодо мітингів та ініціатив, які стосуються закону про НАБУ і САП.

Співкоординаторка чату Анастасія пояснила, що вони допомагають людям організуватися, подають заяви до КМДА стосовно мітингів, а також підтримують контакт з поліцією, медиками та Червоним Хрестом у разі правопорушень.

"Ми плануємо також підіймати загалом розуміння людей антикорупційної інфраструктури, власне в контексті того, які зараз є проблеми, які ще можна висвічувати владі, як, наприклад, призначення директора Бюро економічної безпеки...А далі будемо дивитися по тому наскільки в людей ще буде багато запитів і бажання", - наголосила вона.

Окрім цього учасники створили так званий музей картонок просто неба - розклали картинки з написами з попередніх мітингів.

Музей картонок у Києві, фото: Наталя Стареправо\Еспресо

Що передувало

22 липня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП, підпорядковуючи їх генпрокурору.

Після цього тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи вето на цей закон. Європейський Союз, зокрема речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, висловив серйозне занепокоєння, наголосивши на важливості автономності цих структур для антикорупційних реформ та євроінтеграції.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до Зеленського з вимогою пояснень, підкресливши неприпустимість компромісів щодо верховенства права. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала втрату незалежності НАБУ "серйозним кроком назад", що може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Франція та Німеччина також закликали Київ переглянути закон.

У відповідь на суспільний тиск, 24 липня нардепи зареєстрували законопроєкт для повернення незалежності НАБУ та САП. Цього ж дня Зеленський погодив текст іншого законопроєкту, який, за словами відомств, відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії антикорупційних органів. Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт 31 липня.

25 липня люди четвертий день поспіль продовжували протестувати в столиці, вимагаючи від Верховної Ради вийти з канікул та ухвалити закон про незалежність НАБУ та САП.