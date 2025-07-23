В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий

Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в етері Еспресо.

"Насправді це не антикорупційний майдан. В Україні можливий майдан завжди за однієї умови. За умови, коли люди відчувають, що їх зневажили, що образили їхню гідність і порушили суспільний договір. От те, що я зараз побачив, це саме про це. А от приводом може бути що завгодно. Ну, ми, звісно, можемо назвати революцію 14 року Євромайданом. Ну, насправді ж Євро був привід. А далі абсолютно правильна назва - це Революція Гідності. От українці відчули, що їх спробували позбавити гідності. Українці відчули, що влада саме порушила суспільну угоду. І тому вони вийшли на Майдан. А, власне, те, що Янукович відкликав в останній момент свій підпис під асоціацією з Євросоюзом, то насправді просто просигналило українцям, що їх зневажають, що в них забирають гідність і що з ними порушують оцей контракто соціале", - сказав він.

Євген Дикий зауважив, що і цього разу українці відчули, що з ними порушили суспільний договір і їхньою довірою зловживають у час, коли суспільство і так дозволяє владі більше через війну.

"Я не думаю, що більше 1% учасників вчорашніх та сьогоднішніх акцій протесту реально знають, а які саме повноваження були в НАБУ, які були в САП, хто кому підпорядковувався. Мова трошки про інше. Українці відчули, що з ними порушили саме от цю от суспільну угоду. А остання оця, власне, суспільна угода, вона в чому полягала, що ми всі, ми свідомі українці, не всякі Шарії, не всяка агентура. А ми, свідомі українці, добре розуміємо, що під час війни з Росією, масштабної війни за виживання нації, бунтувати не можна. І тому на час війни ми з самі добровільно обмежуємо себе в нашому праві на опір, на спротив, на бунт, називайте і завгодно. Ми самі добровільно дозволяємо владі набагато більше, ніж ми їй дозволяли у мирний час.

Ми готові дуже багато на що, отак от закрити очі до дня перемоги. Але дуже багато на що - це не те саме, що на все-все-все-все-все без обмежень. От українці вчора відчули що їхньою довірою і їхньою саме свідомістю, готовністю на час війни відмовитись від протестів просто брутально, зухвало зловживають. І це порушення соціальної угоди, це порушення оцього контракту соціального. І саме на це люди відреагували. Але за формальною ознакою цей протест можна вважати антикорупційним. По приводу отой червоною лінією, яку перебула влада і яку перегнати було категорично не можна, приводом стало саме обмеження антикорупційних органів", - додав Євген Дикий.