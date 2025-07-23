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Ексклюзив

В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий

Марина Клюєва
23 липня, 2025 середа
22:28
Суспільство Євген Дикий

В Україні майдан можливий за однієї умови - коли українці відчувають, що зневажили їхню гідність і порушили суспільний договір

Зміст

Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в етері Еспресо. 

"Насправді це не антикорупційний майдан. В Україні можливий майдан завжди за однієї умови. За умови, коли люди відчувають, що їх зневажили, що образили їхню гідність і порушили суспільний договір. От те, що я зараз побачив, це саме про це. А от приводом може бути що завгодно. Ну, ми, звісно, можемо назвати революцію 14 року Євромайданом. Ну, насправді ж Євро був привід. А далі абсолютно правильна назва - це Революція Гідності. От українці відчули, що їх спробували позбавити гідності. Українці відчули, що влада саме порушила суспільну угоду. І тому вони вийшли на Майдан. А, власне, те, що Янукович відкликав в останній момент свій підпис під асоціацією з Євросоюзом, то насправді просто просигналило українцям, що їх зневажають, що в них забирають гідність і що з ними порушують оцей контракто соціале", - сказав він.

Євген Дикий зауважив, що і цього разу українці відчули, що з ними порушили суспільний договір і їхньою довірою зловживають у час, коли суспільство і так дозволяє владі більше через війну.  

"Я не думаю, що більше 1% учасників вчорашніх та сьогоднішніх акцій протесту реально знають, а які саме повноваження були в НАБУ, які були в САП, хто кому підпорядковувався. Мова трошки про інше. Українці відчули, що з ними порушили саме от цю от суспільну угоду. А остання оця, власне, суспільна угода, вона в чому полягала, що ми всі, ми свідомі українці, не всякі Шарії, не всяка агентура. А ми, свідомі українці, добре розуміємо, що під час війни з Росією, масштабної війни за виживання нації, бунтувати не можна. І тому на час війни ми з самі добровільно обмежуємо себе в нашому праві на опір, на спротив, на бунт, називайте і завгодно. Ми самі добровільно дозволяємо владі набагато більше, ніж ми їй дозволяли у мирний час. 

Ми готові дуже багато на що, отак от закрити очі до дня перемоги. Але дуже багато на що - це не те саме, що на все-все-все-все-все без обмежень. От українці вчора відчули що їхньою довірою і їхньою саме свідомістю, готовністю на час війни відмовитись від протестів просто брутально, зухвало зловживають. І це порушення соціальної угоди, це порушення оцього контракту соціального. І саме на це люди відреагували. Але за формальною ознакою цей протест можна вважати антикорупційним. По приводу отой червоною лінією, яку перебула влада і яку перегнати було категорично не можна, приводом стало саме обмеження антикорупційних органів", - додав Євген Дикий. 

  • 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
  • Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.
  • 22 липня у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі пройшли акції протесту проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту №12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП.
  • У середу, 23 липня, активісти у низці міст України другий день поспіль вийшли на акції проти законопроєкту №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Теги:
Новини
Україна
корупція в Україні
Війна з Росією
НАБУ
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