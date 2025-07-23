У Києві та багатьох містах України продовжуються акції проти закону щодо НАБУ і САП

Про це повідомляють в ефірі Еспресо.

У низці українських міст активісти вже другий день поспіль виходять на протести. У Києві сотні людей зібрались на площі поблизу театру імені Івана Франка. Вони вимагають скасувати закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Також кореспонденти Еспресо інформують, що активісти мітингують в Одесі, тримаючи в руках плакати з надписами: "Ми проти ручного правосуддя", "Стою тут за своє покоління", "Корупція боїться незалежності" та інші.

У Миколаєві люди вишикувалися на площі у формі тризуба. Вони наголошують, що не хочуть, аби боротьбою з корупцією займалися самі корупціонери, тому закликають до якнайшвидшого скасування цього закону. Протестувальники запевнили, що будуть приходити щодня, допоки не отримають бажаного результату. Зазначається, що ходу мітингувальників супроводжують правоохоронці.

Акція протесту в Одесі, фото: Катерина Галко\Еспресо

Сотні людей вийшли також на акції в Івано-Франківську, тримаючи плакати та скандуючи гасла, вони вимагають скасування закону, який підпорядковує НАБУ та САП Генеральній прокуратурі.

У Львові студенти, активісти та містяни вийшли на протест біля пам'ятника Шевченку. Вони вимагають від місцевих депутатів звернення до керівництва країни з вимогою ветувати скандальний закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Активісти анонсують розширення акцій у разі відмови від вето.

Окрім цього протестувальники зібралися біля станції метро "Університет" у Харкові, виступаючи проти закону №12414, повідомляє "Накипіло".

Зокрема до акції долучились також Дніпро, Запоріжжя, Тернопіль, Житомир, Кропивницький, Черкаси, Вінниця, пише Укрінформ.

Акція проти закону , що обмежує НАБУ і САП в Одесі, фото: Катерина Галко\Еспресо