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Макрон і президент Євроради Кошта переконували Зеленського відмовитися від закону щодо НАБУ й САП, - FT

Дар'я Куркіна
24 липня, 2025 четвер
16:27
Світ Володимир Зеленський

Президенти Франції та Європейської ради, Емманюель Макрон й Антоніу Кошта, провели телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським 22 липня, намагаючись відмовити його від підписання закону, що обмежує незалежність НАБУ й САП

Зміст

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

"Західні союзники України кинулися, щоб спробувати переконати Зеленського змінити курс. Президент Франції Еммануель Макрон та президент Європейської ради Антоніу Кошта зателефонували йому у вівторок, щоб відмовити його, за словами людей, знайомих з цим питанням", – йдеться в матеріалі.

Переглянути рішення також закликали посли держав G7 у Києві під час зустрічі з генпрокурором Русланом Кравченком та главою СБУ Василем Малюком. За даними видання, останній намагався заспокоїти побоювання Заходу.

Зазначено, що дипломати "опинилися ув'язненими в кімнаті без своїх телефонів протягом більш як двох годин". Один із послів охарактеризував це як спробу "змусити їх замовчати" й не дати їм поінформувати свої уряди про події, які тоді швидко розвивалися в Києві.

Закон №12414: що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу з принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС

Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани. 

У Верховній Раді України 24 липня зареєстрували законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЄС
політика
Франція
Президент України
корупція в Україні
Володимир Зеленський
G7
НАБУ
Емманюель Макрон
Європейська рада
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