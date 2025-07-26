Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Директор НАБУ Кривонос: ми станемо краще розповідати про свої здобутки у протидії корупції

Директор НАБУ Кривонос: ми станемо краще розповідати про свої здобутки у протидії корупції

Анатолій Буряк
26 липня, 2025 субота
19:30
Суспільство кайданки

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос заявив про необхідність поліпшення комунікації очолюваного ним відомства із суспільством. Щоб було видно результати діяльності Бюро

Зміст

Про це посадовець заявив в інтерв'ю українській службі Радіо Свобоа, яке вийшло 26 липня 2025 року.

"Будем комунікувати з українським суспільством для того, щоб спільно напрацювати те, що потрібно зробити, щоб ми були почутими українським суспільством, що наші результати є", - запевнив Кривонос.

Наразі, сказав він, ним ставиться мета - "щоб українське суспільство чуло, що ми (НАБУ - ред.) приносимо результат, що тут працюють кращі з кращих". 

Читайте і дивіться також: Офіс президента дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95" Міндіча перебувала під прослуховуванням: Луценко про скандал з НАБУ й САП

"Так, трапляються помилки, але ми працюємо над тим, щоб це виправляти", - додав Кривонос.

Наразі ж, наголосив директор НАБУ, між ними та українським суспільством нібито існує "стіна", "штучно вибудована олігархами, владою, підозрюваними нашими".

  • Під час скандалу навколо спроби обмежити самостійність українських антикорупційних правоохоронних органів - НАБУ та САП, що вирує протягом останнього тижня, керівництву останніх закидали відсутність результативності та ефективноcті використання виділених бюджетів.
  • Новий закон, поданий президентом Володимиром Зеленським після хвилі влаштованих молоддю 4-денних протестів, який вертає назад повноваження і можливості НАБУ та САП, парламент розгляне 31 липня.


 

Теги:
Новини
Кримінал
політика
бюджет
цензура
олігархи
корупція в Україні
НАБУ
Читайте також:
археологічні дослідження на Приморському бульварі в Одесі
Автор Олена Будько
25 липня, 2025 п'ятниця
На Приморському бульварі в Одесі археологи виявили залишки Хаджибейського замку
Автор Зіновія Воронович
24 липня, 2025 четвер
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
Автор Ольга Лень
25 липня, 2025 п'ятниця
Суїцид і дурість в одному флаконі
Київ
+26.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 липня
20:45
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
РПЦ вимагає від Білоруської православної церкви повернути назву з "прив'язкою" до Московського патріархату
20:15
Ексклюзив
Євреї-хасиди, Умань
Неформальна ціль - переконатися, що Україна готова прийняти паломників в Умані: посол України в Ізраїлі Корнійчук про візит ізраїльського очільника МЗС до Києва
20:10
Литва прапор
Литва готова долучитися до плану США щодо постачання систем Patriot Україні
20:05
OPINION
Популізм в нас, на відміну від демократії, не гібридний
19:57
Оновлено
Російські удари по промисловості Дніпровщини: у Кам'янському знищено єдиний "Епіцентр" у місті, у Дніпрі - виробництво чаю
19:14
Ексклюзив
Бен Ходжес
Захід може кардинально змінити хід російсько-української війни, - генерал Ходжес
19:06
Петер Мадяр
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр висловився проти прискореного вступу України в ЄС
18:26
Виконана в техніці чумацького іконопису: у Дніпрі представили унікальну ікону, написану на сушеній рибі
18:19
Ексклюзив
Карта_Покровськ_Мирногорад_липень_2507
Поганий дзвіночок: військовий експерт Ступак про появу ворожих ДРГ у Покровську
18:01
OPINION
Московії страшніші республіки, ніж війни
17:49
Танкер для доставки СПГ
Катар погрожує припинити подачу газу до Європи: яка причина
17:43
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація вдень 26 липня
17:41
AfD
"Вітання з Вупперталя!" Німецького добровольця, який воював за Україну й повернувся додому, можуть виключити з партії AfD, - ЗМІ
17:27
Оновлено
НАБУ та САП
FT пише, що десятки депутатів від "Слуги Народу" можуть не проголосувати за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП: у фракції спростовують
17:10
Ексклюзив
майстерня, де ветеранам створюють обличчя
"Генерали батальйону посмішок": майстерня, де ветеранам створюють обличчя
17:00
Ексклюзив
Репортаж Еспресо з повернення українських воїнів додому
Перші його слова були: "Слава Україні!". Репортаж Еспресо з повернення українських воїнів додому
16:56
Су-27
У Краснодарському краї РФ спалили винищувач СУ-27УБ
16:41
Начальник збірного пункту Київського міського ТЦК попався на хабарі у $3500
16:34
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 69 боїв: половина з них на Покровському напрямку
16:25
Джорджа Мелоні
Мелоні: визнання Палестини буде контрпродуктивним
16:20
Ексклюзив
Ільхам Алієв
Всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу, - російський опозиціонер Морозов
16:19
Дорогою до навчального центру мобілізований вже є військовослужбовцем й за втечу передбачено до 10 років в'язниці: пояснення від ТЦК
16:03
OPINION
Україна ніколи не була і ніколи не буде "моно". Вона завжди "стерео"
15:50
Огляд
Шахтар, Кевін, Ліга Європи
Ультиматум для Усика та вогняна перемога "Шахтаря" у Туреччині: огляд новин українського спорту за тиждень
15:48
Дональд Туск
За оцінками НАТО, Росія готується напасти на Польщу у 2027 році, - Туск
15:23
Джефф Безос
Безос завершив масштабний продаж акцій Amazon, отримавши $5,7 млрд прибутку
15:05
Росіяни вдруге за 2 дні поцілили по будівлі Сумської ОВА
14:59
ГУР представило українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї
14:19
"Єдині новини"
Нацполіція почала розслідувати можливу цензуру у "телемарафоні", - Ірина Геращенко
14:05
OPINION
Нарешті ми маємо молоде покоління, що відчуває цінність держави й інституцій
14:02
Україна повернула дітей з ТОТ
Україна повернула 18-річну дівчину з Маріуполя, яка була змушена виїхати до РФ у 2022 році
13:22
спека
Спека до 40 °C і грозові дощі: Наталка Діденко розповіла, яка погода пануватиме в Україні найближчими днями
13:09
шахед
РФ активно розбудовує завод з виробництва "шахедів" в Алабузі , - CNN
12:48
Володимир Зеленський
Стримуємо ворога на Сумщині та Донеччині, нарощуємо дрони, готуємо нові санкції: Зеленський підсумував доповіді військового керівництва
12:31
Кір Стармер
Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в рамках мирної угоди
12:05
OPINION
Для українців розділення влади — майже екзистенційна необхідність
11:52
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі
Тема дронів-перехоплювачів дуже заполітизована і, ймовірно, має фінансових лобістів, - авіаційний експерт Хазан
11:45
Ексклюзив
Москва. Кремль
Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде, - російський опозиціонер Морозов
11:41
Оновлено
Війна з Росією, безпілотник, ППО
Дрони СБУ уразили завод "Сигнал" у російському Ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для армії РФ
11:39
Китай пропонує створити глобальну організацію для співпраці у сфері штучного інтелекту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV