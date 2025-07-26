Директор НАБУ Кривонос: ми станемо краще розповідати про свої здобутки у протидії корупції

Про це посадовець заявив в інтерв'ю українській службі Радіо Свобоа, яке вийшло 26 липня 2025 року.

"Будем комунікувати з українським суспільством для того, щоб спільно напрацювати те, що потрібно зробити, щоб ми були почутими українським суспільством, що наші результати є", - запевнив Кривонос.

Наразі, сказав він, ним ставиться мета - "щоб українське суспільство чуло, що ми (НАБУ - ред.) приносимо результат, що тут працюють кращі з кращих".

Читайте і дивіться також: Офіс президента дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95" Міндіча перебувала під прослуховуванням: Луценко про скандал з НАБУ й САП

"Так, трапляються помилки, але ми працюємо над тим, щоб це виправляти", - додав Кривонос.

Наразі ж, наголосив директор НАБУ, між ними та українським суспільством нібито існує "стіна", "штучно вибудована олігархами, владою, підозрюваними нашими".

Під час скандалу навколо спроби обмежити самостійність українських антикорупційних правоохоронних органів - НАБУ та САП, що вирує протягом останнього тижня, керівництву останніх закидали відсутність результативності та ефективноcті використання виділених бюджетів.

Новий закон, поданий президентом Володимиром Зеленським після хвилі влаштованих молоддю 4-денних протестів, який вертає назад повноваження і можливості НАБУ та САП, парламент розгляне 31 липня.



