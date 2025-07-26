Директор НАБУ Кривонос: ми станемо краще розповідати про свої здобутки у протидії корупції
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос заявив про необхідність поліпшення комунікації очолюваного ним відомства із суспільством. Щоб було видно результати діяльності Бюро
Про це посадовець заявив в інтерв'ю українській службі Радіо Свобоа, яке вийшло 26 липня 2025 року.
"Будем комунікувати з українським суспільством для того, щоб спільно напрацювати те, що потрібно зробити, щоб ми були почутими українським суспільством, що наші результати є", - запевнив Кривонос.
Наразі, сказав він, ним ставиться мета - "щоб українське суспільство чуло, що ми (НАБУ - ред.) приносимо результат, що тут працюють кращі з кращих".
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"Так, трапляються помилки, але ми працюємо над тим, щоб це виправляти", - додав Кривонос.
Наразі ж, наголосив директор НАБУ, між ними та українським суспільством нібито існує "стіна", "штучно вибудована олігархами, владою, підозрюваними нашими".
- Під час скандалу навколо спроби обмежити самостійність українських антикорупційних правоохоронних органів - НАБУ та САП, що вирує протягом останнього тижня, керівництву останніх закидали відсутність результативності та ефективноcті використання виділених бюджетів.
- Новий закон, поданий президентом Володимиром Зеленським після хвилі влаштованих молоддю 4-денних протестів, який вертає назад повноваження і можливості НАБУ та САП, парламент розгляне 31 липня.
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