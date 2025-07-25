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У Києві четвертий день поспіль тривають акції протесту: люди вимагають від ВР прийняти закон про незалежність НАБУ

Дар'я Куркіна
25 липня, 2025 п'ятниця
21:34
Суспільство протести в Києві 25 липня 2025 року

У пʼятницю, 25 липня, у столиці четвертий день поспіль люди зібралися на акцію протесту та вимагають від Верховної Ради вийти з канікул і прийняти закон про незалежність НАБУ та САП

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

"У Києві людей сьогодні набагато менше, але попри дощ вони стоять. Вимагають ВР вийти на роботу і прийняти новий закон про незалежність НАБУ і САП", – розповіла вона.

протести в Києві 25 липня 2025 року

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Водночас мітингувальники також згадують про допомогу ЗСУ, подяку українським військовим і лаять Путіна та корупціонерів.

протести в Києві 25 липня 2025 року

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

протести в Києві 25 липня 2025 року

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

 

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Водночас Верховна Рада України розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 липня

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
корупція в Україні
НАБУ
новини Києва
акції протестів
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