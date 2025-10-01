Британська принцеса Анна відвідала Україну на підтримку дітей, постраждалих від війни

Про це повідомило Reuters.

Зазначено, що 75-річна Анна під час візиту зустрілася з президентом Володимиром Зеленським: вони зокрема обговорили підтримку Великої Британії України.

Також вона віддала шану загиблим дітям унаслідок війни на меморіалі, де її супроводжувала перша леді Олена Зеленська.