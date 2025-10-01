Британська принцеса Анна відвідала Україну на підтримку дітей, постраждалих від війни
Британська принцеса Анна, сестра короля Чарльза ІІІ, здійснила візит до України, аби висловити підтримку дітям та сімʼям, які постраждали від війни, розвʼязаної РФ
Про це повідомило Reuters.
Зазначено, що 75-річна Анна під час візиту зустрілася з президентом Володимиром Зеленським: вони зокрема обговорили підтримку Великої Британії України.
Також вона віддала шану загиблим дітям унаслідок війни на меморіалі, де її супроводжувала перша леді Олена Зеленська.
- Біла Церква
