Свириденко зустрілася із принцем Гаррі під час його візиту до Києва: говорили про реабілітацію та відновлення ветеранів
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко мала зустріч із принцем Гаррі під час його візиту до Києва 12 вересня
Про це українська прем’єрка повідомила у Facebook.
Зокрема, Юлія Свириденко показала принцу Гаррі наслідки влучання російського "Іскандера" в будівлю Кабміну, яке сталося 7 вересня.
фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
"Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякувала принцу за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, в тому числі на Іграх Нескорених. Ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014. Україна бере участь в них із 2017 року, і відтоді вони стали популярними і серед наших військових", - зазначила прем’єрка.
фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Вона додала, що цьогоріч на Іграх Україну представляла рекордна за розміром збірна із 35 учасників.
"Тепер наша мрія — Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці", - додала Юлія Свириденко.
- Нагадаємо, 12 вересня принц Гаррі приїхав до Києва разом із представниками фонду Invictus Games Foundation та зустрівся з українськими ветеранами.
