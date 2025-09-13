Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Свириденко зустрілася із принцем Гаррі під час його візиту до Києва: говорили про реабілітацію та відновлення ветеранів

Катерина Ганжа
13 вересня, 2025 субота
09:29
Суспільство

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко мала зустріч із принцем Гаррі під час його візиту до Києва 12 вересня

Зміст

Про це українська прем’єрка повідомила у Facebook.

Зокрема, Юлія Свириденко показала принцу Гаррі наслідки влучання російського "Іскандера" в будівлю Кабміну, яке сталося 7 вересня.

фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

"Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякувала принцу за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, в тому числі на Іграх Нескорених. Ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014. Україна бере участь в них із 2017 року, і відтоді вони стали популярними і серед наших військових", - зазначила прем’єрка. 

фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Вона додала, що цьогоріч на Іграх Україну представляла рекордна за розміром збірна із 35 учасників.

"Тепер наша мрія — Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці", - додала Юлія Свириденко.

  • Нагадаємо, 12 вересня принц Гаррі приїхав до Києва разом із представниками фонду Invictus Games Foundation та зустрівся з українськими ветеранами. 
Теги:
Новини
Україна
військові
Війна з Росією
Велика Британiя
підтримка України
Юлія Свириденко
Принц Гаррі
