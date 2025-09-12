Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Під час нічної подорожі українським поїздом він заявив, що, попри неможливість зупинити війну, прагне сприяти процесу відновлення.

"Ми можемо робити все можливе, аби допомогти людям, яких зачепила ця війна. Важливо постійно пам’ятати, через що вони проходять, і не втрачати чутливості. Сподіваюся, мій візит допоможе нагадати світові про це", — сказав герцог Сассекський.

Запрошення відвідати українську столицю Гаррі отримав від Ольги Руднєвої, засновниці та директорки львівського центру Superhumans, що спеціалізується на допомозі людям з ампутаціями. Герцог уже відвідував заклад у квітні, а кілька місяців тому випадково зустрів Руднєву в Нью-Йорку.

"Я спитав, як можу допомогти. Вона відповіла: найбільший вплив ви справите, якщо приїдете до Києва", — розповів принц.

Програмою візиту передбачені відвідини Національного музею історії України у Другій світовій війні та зустріч з ветеранами — загалом запрошено близько 200 учасників. Також Гаррі планує провести зустріч із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.