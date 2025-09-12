Очільник МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
У п’ятницю, 12 вересня, до України із робочим візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Польщі у соцмережі X.
У відомстві зазначили, що на залізничному вокзалі Києва Сікорського зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Своєю чергою Андрій Сибіга у соцмережі X відмітив, що був радий зустріти главу МЗС Польщі Радослава Сікорського та американську журналістку й історитикиню Енн Епплбом на київському залізничному вокзалі.
"На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо змістовні переговори про нашу спільну безпеку, вступ України до ЄС та НАТО, а також про тиск на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", - наголосив очільник українського дипвідомства.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та глава генштабу Польщі Віслав Кукула 11 вересня обговорили обмін інформацією про повітряні загрози між країнами.
- Біла Церква
