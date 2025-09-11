Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Сирський і очільник генштабу Польщі обговорили можливість співпраці в боротьбі з БПЛА

Сирський і очільник генштабу Польщі обговорили можливість співпраці в боротьбі з БПЛА

Дар'я Куркіна
11 вересня, 2025 четвер
19:59
Світ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та глава генштабу Польщі Віслав Кукула 11 вересня обговорили обмін інформацією про повітряні загрози між країнами

Зміст

Про це генеральний штаб ЗС Польщі повідомив у Х.

Зазначено, що основною темою діалога були "принципи обміну інформацією про небезпеку з повітря", а також – можливість співпраці Києва й Варшави у сфері впровадження технологій та оперативного використання безпілотних систем розпізнавання та управління в межах дронізації поля бою.

"Польща залишається солідарним союзником України і готова продовжувати надавати їй підтримку, щоб спільно протистояти російській агресії", – підкреслили в генштабі.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

За інформацією Bloomberg, Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони та технології протидії безпілотникам, щоб краще захистити свою територію на тлі вторгнення дронів РФ у повітряний простір. 

11 вересня у східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запровадили обмеження повітряного руху. 

Польща після атаки російських БПЛА стягує до кордонів РФ та Білорусі 40 тис. своїх військовослужбовців: це відбувається перед початком навчань "Захід-2025".

Теги:
Новини
Україна
Польща
військові
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
Олександр Сирський
Читайте також:
Поліція США - ілюстрація
Автор Катерина Ганжа
11 вересня, 2025 четвер
У США застрелили активіста та блогера Чарлі Кірка: Трамп пообіцяв знайти усіх причетних до вбивства
Убита Ірина Заруцька та підозрюваний у злочині Декарлос Браун-молодший
Автор Ольга Бабишена
10 вересня, 2025 середа
Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна
бронепікап UAT-TISA
Автор Роман Яворський
9 вересня, 2025 вiвторок
Захищає від куль, вибухів і може проїхати 1000 км на одній заправці: що таке бронепікап UAT-TISA, створений на основі бойового досвіду
Київ
+17.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 48.03
    Продаж 48.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
11 вересня
20:52
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має виробляти щомісяця 400 тис. БПЛА, аби конкурувати з РФ
20:22
Албанія
В Албанії вперше в світі представили міністра, створеного ШІ: він відповідатиме за держзакупівлі
20:07
Ексклюзив
тепло
З поміркованим оптимізмом: експерт з енергетики Харченко про новий опалювальний сезон
20:05
Огляд
теракт 11 вересня 2001 року у США
Теракт 11 вересня у США: 24 роки тому 19 терористів перетворили 4 літаки на зброю, а імена жертв встановлюють досі
19:58
Володимир Зеленський
Зеленський порівняв "шахеди" у Польщі з "зеленими чоловічками" у Криму
19:58
Ексклюзив
крилата ракета Нептун
Проєкт ERAM: Україна матиме доступ до нових крилатих ракет, - Defense Express
19:15
"Росія набирає сміливості": Каллас вважає, що війна в Україні триватиме принаймні ще 2 роки
19:10
проходження влк
Військові, які тривалий період лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Міноборони
18:16
Тімоті Снайдер
Лауреатом Премії імені Василя Стуса за 2025 рік став Тімоті Снайдер
18:02
Російська дезінформація
"Пропаганда намагається представити Балтію, як загрозу для Росії": ЦПД попередив про фейки РФ
17:57
ФК "Локомотив" Київ відкрив перший в Україні повністю інклюзивний спорткомплекс
17:56
Ексклюзив
Михайло Сцельніков
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
17:50
польща кордон
Польща стягує до кордонів з Білоруссю і РФ 40 тис. військових на тлі навчань "Захід-2025", - ЗМІ
17:30
Ексклюзив
податок на нерухомість
Українці заборгували 4,5 млрд грн податку на нерухомість: чи можуть їх притягнути до відповідальності
17:22
система ППО Triden MK2
САУ, системи ППО та боєприпаси: Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги
17:06
Вбивство двох підлітків на Вінниччині: 23-річному підозрюваному обрали запобіжний захід
17:04
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо Польща визнала акт агресії, то це вже є напад, - військовий експерт Сунгуровський
17:00
СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича Клименку, який допомагає РФ фінансувати війну проти України
16:42
Су-24 ВПС України
На Запорізькому напрямку на літаку Су-27 загинув льотчик Олександр Боровик
16:42
Інфографіка
інфляція, ціни
За рік харчі в Україні подорожчали в середньому на 20,5%: на які 5 популярних продуктів ціни зросли найбільше
16:29
Сили оборони відкинули росіян поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
16:20
Огляд
Земля вже не унікальна: NASA виявило найсильніші докази "слідів життя" на Марсі. Пояснюємо
16:19
Оновлено
Президент Фінляндії та Зеленський обговорили в Києві гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ і зміцнення ППО
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:58
Дональд Трамп
У США розпочався суд над чоловіком, обвинуваченим у спробі замаху на Трампа
15:47
Оновлено
Лукашенко звільнив 52 увʼязнених, серед них 14 іноземців
15:21
Кіт Келлог
До Києва з візитом прибув спецпредставник Трампа Келлог, - ЗМІ
15:10
Переправляли за кордон за суми від $5 тис. до $20 тис.: СБУ та Нацполіція викрили 6 "ухилянтських схем"
14:38
Джон Коул і Олександер Лукашенко
У Мінськ прибув спецпредставник США Коул: він оголосив про скасування санкцій щодо авіакомпанії "Белавіа" та передав лист Трампа Лукашенку
14:25
Медовий місяць
"Медовий місяць" на тлі окупації: на кіноекрани виходить фільм про лютий 2022
14:13
фейк, фейки
На фоні вбивства Кірка та збиття дронів у Польщі "дорогими ракетами" росіяни активізували інформаційні кампанії в США й Варшаві, - ЦПД
13:49
Близький Схід Ємен нафта
Доходи РФ від продажу нафти впали до 5-річного мінімуму, - Міжнародне енергетичне агентство
13:35
В Україні з'явилась можливість замовити онлайн паперовий витяг про несудимість
13:25
Латвія
Латвія закриває повітряний простір на кордоні з РФ та Білоруссю
13:09
ДахаБраха
Кінематографічна сповідь про кохання, втрати, суспільні настанови: "ДахаБраха" презентували кліп на пісню "9 неділечок"
12:57
Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
12:54
"Освіта, що моделює світ": у Києві розпочався п’ятий Саміт перших леді та джентльменів
12:53
Огляд
Ларрі Еллісон
За день став багатшим на $100 млрд, має свій "МіГ", цивільна дружина з України: у світі з'явилась нова найбагатша людина – Ларрі Еллісон
12:49
Володимир Зеленський
Банківський сектор і тіньовий флот: Зеленський розповів, що може увійти у 19-й пакет санкцій проти РФ
12:36
голосування ООН
Польща скликала екстрене засідання ООН через порушення повітряного простору дронами РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV