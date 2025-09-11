Сирський і очільник генштабу Польщі обговорили можливість співпраці в боротьбі з БПЛА
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та глава генштабу Польщі Віслав Кукула 11 вересня обговорили обмін інформацією про повітряні загрози між країнами
Про це генеральний штаб ЗС Польщі повідомив у Х.
Зазначено, що основною темою діалога були "принципи обміну інформацією про небезпеку з повітря", а також – можливість співпраці Києва й Варшави у сфері впровадження технологій та оперативного використання безпілотних систем розпізнавання та управління в межах дронізації поля бою.
"Польща залишається солідарним союзником України і готова продовжувати надавати їй підтримку, щоб спільно протистояти російській агресії", – підкреслили в генштабі.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
За інформацією Bloomberg, Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони та технології протидії безпілотникам, щоб краще захистити свою територію на тлі вторгнення дронів РФ у повітряний простір.
11 вересня у східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запровадили обмеження повітряного руху.
Польща після атаки російських БПЛА стягує до кордонів РФ та Білорусі 40 тис. своїх військовослужбовців: це відбувається перед початком навчань "Захід-2025".
