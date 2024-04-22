Буданов заявив, що на нього планують здійснити черговий замах "в інтересах росіян"
Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що зараз на нього планується здійснити черговий замах в інтересах росіян
Про це він сказав в інтерв’ю BBC Україна.
"Там вони зараз планують дещо (замах - ред.), але, як і минулі рази, все в них не вийде... Це в інтересах росіян, це правда. Це росіяни, в інтересах росіян. Вони планують залучення людей і тут. Це нормальна, оперативна для них робота", - зазначив Буданов.
Він також розповів про отруєння дружини Мар'яни. За його словами, злочинців ще не знайшли, але "рух є".
"Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде", - зауважив голова ГУР.
Він додав, що його дружину стабілізували і вивели більшу частину токсинів.
Буданов вважає, що ціллю того замаху була його дружина і ворог правильно оцінив її вплив.
"Їхня логіка зрозуміла – дружина для мене дуже... Це все. І вплив її вони правильно оцінили", - наголосив він.
- Напередодні Буданов розповів, що йому відомо, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни та заявив, що дії у відповідь будуть на території РФ.
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