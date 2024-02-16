"Побачите дії у відповідь на території РФ": Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що йому відомо, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни та заявив, що дії у відповідь будуть на території РФ
Про це Буданов розповів у інтерв'ю французькому виданню Libération, передає Бабель.
У відповідь на пряме запитання щодо того, хто причетний до отруєння Маріанни Буданової, очільник ГУР відповів: "Звичайно, знаю". Він зазначив, що наразі його дружині вже краще.
"Оскільки я не ковтав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на мене. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато", - сказав він.
Буданов заявив, що "дії у відповідь" будуть на території РФ.
"Я думаю, що найближчим часом ви побачите дії у відповідь на російській території, і всі це зрозуміють", - додав очільник ГУР.
- 8 листопада 2023 стало відомо про отруєння дружини Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що вона перебуває у лікарні, але нині її життю ніщо не загрожує. За даними ЗМІ, Маріанну Буданову могли отруїти ртуттю і миш'яком.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 листопада 2023 року. Зокрема, що Банкова нібито побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику.
- Команда Bellingcat заявила, що проведе власне, незалежне від Головного управління розвідки, розслідування отруєння дружини Буданова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.79 Купівля 37.79Продаж 38.37
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.52
- Актуальне
- Важливе