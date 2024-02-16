"Побачите дії у відповідь на території РФ": Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини

Про це Буданов розповів у інтерв'ю французькому виданню Libération, передає Бабель.

У відповідь на пряме запитання щодо того, хто причетний до отруєння Маріанни Буданової, очільник ГУР відповів: "Звичайно, знаю". Він зазначив, що наразі його дружині вже краще.

"Оскільки я не ковтав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на мене. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато", - сказав він.

Буданов заявив, що "дії у відповідь" будуть на території РФ.

"Я думаю, що найближчим часом ви побачите дії у відповідь на російській території, і всі це зрозуміють", - додав очільник ГУР.