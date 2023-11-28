"Банкова побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику": добірка російських фейків за 28 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" написав: "У кулуарах пішли чутки, що Банкова побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику, особливо після сьогоднішніх новин про отруєння його дружини. Вже дали вказівку своїм ЗМІ та ЛОМам мочити ідею щодо “військових” у політиці".
Маніпуляція: "Російські бійці у зоні “спецоперації” зараз захищають справжню свободу", - заявив кремлівський диктатор Володимир Путін.
Дезінформація: Російський TG-канал "ЗеРад" написав: "Білому дому треба терміново розв'язувати український кейс, бажано “миром”, але можна і “Майданом”, інакше Банкова “гратиме” на Трампа...".
- За останній тиждень у мережі фіксується нове російське ІПСО, нібито в Україні паливо на АЗС видають за військовими квитками.
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