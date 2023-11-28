"Банкова побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику": добірка російських фейків за 28 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" написав: "У кулуарах пішли чутки, що Банкова побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику, особливо після сьогоднішніх новин про отруєння його дружини. Вже дали вказівку своїм ЗМІ та ЛОМам мочити ідею щодо “військових” у політиці".

Маніпуляція: "Російські бійці у зоні “спецоперації” зараз захищають справжню свободу", - заявив кремлівський диктатор Володимир Путін.

Дезінформація: Російський TG-канал "ЗеРад" написав: "Білому дому треба терміново розв'язувати український кейс, бажано “миром”, але можна і “Майданом”, інакше Банкова “гратиме” на Трампа...".