Bellingcat розслідує отруєння дружини Буданова, ЗМІ пишуть про внутрішнє розслідування в ГУР

Про це "Радіо Свобода" сказав розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, команда проводитиме розслідування разом із The Insider – зареєстрованим у Латвії інтернет-виданням, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин і перевірці фактів. Його заснував журналіст із РФ Роман Доброхотов.

"Я і команда TheIns реально проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР", – сказав Грозєв.

Тим часом джерела у розвідці розповіли NV, що у ГУР проводять внутрішнє розслідування отруєння Маріанни Буданової. Пріоритетна версія – замах на вбивство. При цьому співрозмовник видання не відповів, чи вважають у спецслужбі отруєння дружини Буданова замахом на життя самого керівника ГУР.

Нагадаємо, у травні в ГУР казали, що на Буданова скоювали замахи понад 10 разів.

Джерело зауважило, що в ГУР налагоджені протоколи та алгоритми безпеки "достатньо серйозно і відповідно до вимог часу". За словами представника розвідки, після проведення розслідування може бути вжито певних додаткових заходів.