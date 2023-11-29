Bellingcat розслідує отруєння дружини Буданова, ЗМІ пишуть про внутрішнє розслідування в ГУР
Команда Bellingcat проведе власне, незалежне від Головного управління розвідки, розслідування отруєння дружини очільника відомства Кирила Буданова
Про це "Радіо Свобода" сказав розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв.
За його словами, команда проводитиме розслідування разом із The Insider – зареєстрованим у Латвії інтернет-виданням, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин і перевірці фактів. Його заснував журналіст із РФ Роман Доброхотов.
"Я і команда TheIns реально проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР", – сказав Грозєв.
Тим часом джерела у розвідці розповіли NV, що у ГУР проводять внутрішнє розслідування отруєння Маріанни Буданової. Пріоритетна версія – замах на вбивство. При цьому співрозмовник видання не відповів, чи вважають у спецслужбі отруєння дружини Буданова замахом на життя самого керівника ГУР.
Нагадаємо, у травні в ГУР казали, що на Буданова скоювали замахи понад 10 разів.
Джерело зауважило, що в ГУР налагоджені протоколи та алгоритми безпеки "достатньо серйозно і відповідно до вимог часу". За словами представника розвідки, після проведення розслідування може бути вжито певних додаткових заходів.
- 28 листопада стало відомо про отруєння дружини Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що вона перебуває у лікарні, але нині її життю ніщо не загрожує. За даними ЗМІ, Маріанну Буданову могли отруїти ртуттю і миш'яком.
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