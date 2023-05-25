Про це інформує пресслужба ГУР.

Зазначено, що через страх і ненависть до Буданова росіяни вже понад десять разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка здетонувала передчасно.

Під час низки спецоперацій на Донбасі Буданов отримав три поранення. Одне з них було важке: після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив йому під серце.

"Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна", — розповів Буданов.

Про одну зі спецоперацій, яку здійснила група оперативників на чолі з Будановим в окупованому Криму 2016 року, розповів тодішний начальник ГУР МО України Валерій Кондратюк. За його словами, воєнна розвідка України отримала інформацію про перекидання ворогом бойових вертольотів до Джанкою та вирішила їх знищити. Під час тієї операції група Буданова зіткнулась з елітним спецпідрозділом ФСБ "Вимпєл", за кілька хвилин бою знищила противника та вийшла з окупованої кримської території без втрат.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що не вважає вбивство росіян тероризмом.



