Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні, – ЗМІ
Дружину начальника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Нині вона перебуває в лікарні під наглядом медиків
Про це "Бабелю" та РБК-Україна повідомили джерела у розвідці.
Стверджується, що після тривалого погіршення стану здоров'я жінку госпіталізували.
"Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів", — розповів "Бабелю" співрозмовник у ГУР.
За його словами, йдеться про ураження важкими металами.
"Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", — зазначили у розвідці.
Також там не певні, чи жінку отруїли одноразово, чи було застосовано кілька доз.
Нині триває розслідування з приводу ймовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.
Окрім того, джерело зазначило, що на самого Буданова теж скоювали замахи як до, так і після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Зазначимо, що у вересні Буданов розповідав журналістам, що дружина Маріанна живе з ним разом у його кабінеті. Вона – офіцерка поліції та працює викладачкою на кафедрі юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ.
Фото: elle.ua
- У травні в ГУР казали, що на Буданова скоювали замахи понад 10 разів.
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