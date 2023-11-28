Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні, – ЗМІ

Про це "Бабелю" та РБК-Україна повідомили джерела у розвідці.

Стверджується, що після тривалого погіршення стану здоров'я жінку госпіталізували.

"Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів", — розповів "Бабелю" співрозмовник у ГУР.

За його словами, йдеться про ураження важкими металами.

"Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", — зазначили у розвідці.

Також там не певні, чи жінку отруїли одноразово, чи було застосовано кілька доз.

Нині триває розслідування з приводу ймовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Окрім того, джерело зазначило, що на самого Буданова теж скоювали замахи як до, так і після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначимо, що у вересні Буданов розповідав журналістам, що дружина Маріанна живе з ним разом у його кабінеті. Вона – офіцерка поліції та працює викладачкою на кафедрі юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ.

Фото: elle.ua