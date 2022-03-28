WSJ та Bellingcat повідомили про можливе отруєння трьох учасників переговорів між Росією та Україною. Серед них Роман Абрамович та Рустем Умеров

Російський олігарх Роман Абрамович та українські учасники мирних переговорів зазнали симптомів отруєння після зустрічі в Києві на початку цього місяця, повідомили джерела WSJ, інформує Еспресо.TV

"Після зустрічі в українській столиці у Романа Абрамовича, який курсував між Москвою, Львовом та іншими переговорними майданчиками, а також щонайменше у двох членів української команди з’явилися симптоми, які включали почервоніння очей, постійне та хворобливе сльозіння очей та лущення шкіра на обличчях і руках.

Потерпілі звинуватили в отруєнні прихильників жорсткої лінії в Москві, які, за їхніми словами, хотіли саботувати переговори про припинення війни. Людина, близька до Абрамовича, сказала, що незрозуміло, хто був ініціатором замаху.

Роман Абрамович і українські переговорники, серед яких є і кримськотатарський депутат Рустем Умеров, відтоді пішли на покращення і їхнім життю нічого не загрожує. За їх словами, президент України Володимир Зеленський, який зустрічався з Абрамовичем, не постраждав. Речник Зеленського заявив, що не має інформації про будь-які підозри на отруєння.

Західні експерти, які розглянули інцидент, сказали, що важко визначити, чи були симптоми викликані хімічним чи біологічним агентом, чи якоюсь атакою електромагнітного випромінювання", - зазначає видання.

Розслідувачі з Bellingcat підтвердили факт отруєння та подали свою версію розвитку подій.

"Bellingcat може підтвердити, що троє членів делегації, які брали участь у мирних переговорах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, відчували симптоми, схожі на отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих став російський підприємець Роман Абрамович.

Абрамович разом із іншим російським підприємцем брав участь у переговорах разом із народним депутатом України Рустемом Умеровим. Раунд переговорів у другій половині дня 3 березня відбувся на території України і тривав близько 22 години.

Троє членів переговорної групи після зустрічі пішли в квартиру в Києві і відчули уночі перші симптоми, включаючи запалення очей і шкіри та пронизливий біль в очах. Симптоми не вщухали до ранку.

Наступного дня група переговорників виїхала з Києва до Львова по дорозі в Польщу, а потім у Стамбул, щоб продовжити неформальні переговори з російською стороною.

На основі дистанційного та виїзного оглядів, експерти дійшли висновку, що симптоми, швидше за все, є наслідком отруєння невизначеною хімічною зброєю.

Альтернативною менш вірогідною гіпотезою було використання мікрохвильового опромінення. Симптоми поступово зникали протягом наступного тижня.

Троє чоловіків, які відчували симптоми, споживали лише шоколад і воду за години до появи симптомів. Четвертий член команди, який також вживав їх, не відчував симптомів.

За словами двох експертів та лікаря, з якими консультувалися, симптоми найбільше відповідали варіантам порфірину, фосфорорганічних або біциклічних речовин. Остаточне визначення не було можливим через відсутність спеціалізованого лабораторного обладнання поблизу постраждалих.

Експерти сказали, що дозування та тип використовуваного токсину, ймовірно, були недостатніми, щоб заподіяти небезпечні для життя пошкодження, і, швидше за все, мали на меті налякати жертв, а не завдати смертельних наслідків. Потерпілі сказали, що не знають, хто міг бути зацікавлений у нападі, - повідомили у Bellingcat.

Відразу після оприлюднення інформації про отруєння стала відома реакція ще одного учасника переговорної групи радника голови Офісу президента Михайла Подоляка. Він у коментарі НВ заявив, що всі члени переговорної групи працюють у звичайному режимі.

"Всі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах», — повідомив Подоляк.

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