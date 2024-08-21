Будувати фортифікації на Харківщині доручили компаніям, що мають звʼязок з ОПЗЖ і РФ, - hromadske

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

ТОВ "Проєктний альянс" заснували 3 роки тому. Компанія вже отримала замовлення, зокрема, на реконструкцію соціальних обʼєктів, будівництво у сфері тероборони загальною вартістю 1,2 млрд грн. Водночас у 2024 році Харківська ОВА виділила 266 млн грн для будівництва фортифікацій.

Відомо, що власниками "Проєктного альянсу" є Андрій Колос і Олександр Сорочинський.

Андрій Колос - колишній глава департаменту економіки Харківської ОДА, чинний член виконкому Харківської облради. Політик колись балотувався від ОПЗЖ і був помічником депутата Фельдмана, який до березня 2022 року також був членом ОПЗЖ, а раніше входив до "Блоку Юлії Тимошенко" та "Партії регіонів".

Олександр Сорочинський до травня 2022 року вів спільний бізнес із росіянином - москвичем Олегом Лукіним. Зазначено, що суд у 2013 році постановив ліквідувати їхнє ТОВ, проте цього досі не зробили.

Також серед засновників "Проєктного альянсу" на початку минулого року був Ігор Рожков - особу з аналогічним іменем у російських реєстрах ідентифікують як громадянина РФ, який є засновником кількох російських будівельних фірм.

"Родина Рожкова, до якої входить і його брат Микита Рожков — депутат Харківської райради, теж від ОПЗЖ, — свого часу активно вела бізнес у РФ", - додає hromadske.

У розслідуванні йдеться про те, що нещодавно з судового реєстру зникли більшість судових ухвал за кримінальними провадженнями про завищення цін на деревину для фортифікацій у Харківській області.

Проте в одному рішенні, що є в публічному доступі, зазначається: "Досудовим розслідуванням встановлено, що деревина, яка надійшла на адресу Департаменту житлово-комунального господарства від ТОВ "Герц індустрія", використовувалась під час виконання договорів з будівництва фортифікаційних споруд, укладених з низкою товариств, зокрема ТОВ "Проєктний альянс". Оглядом об’єктів встановлено неякісне їхнє виконання (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв’язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідністю технічній документації".