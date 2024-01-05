Через морози до -18 ºС на Київщині змінять режим роботи Пунктів незламності

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Київської ОВА.

Синоптики очікують зниження температури повітря до -18ºС, пориви вітру, ожеледицю, опади. Через це в Київській ОДА відбулися засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області та штабу з оперативного реагування та забезпечення сталого функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

Були прийняті рішення для забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення у випадку надзвичайних ситуацій.

"Пункти незламності, зокрема і Пункти незламності відповідального бізнесу, мають працювати цілодобово та бути забезпечені всім необхідним", - наголошує Київська ОВА.

З адресами Пунктів незламності Київської області можна ознайомитися на сайті ОВА або скористатися чат-ботом "Київщина безпечна".