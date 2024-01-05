Через морози до -18 ºС на Київщині змінять режим роботи Пунктів незламності
Влада Київської області готується до погіршення погодних умов: Пункти незламності працюватимуть цілодобово
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Київської ОВА.
Синоптики очікують зниження температури повітря до -18ºС, пориви вітру, ожеледицю, опади. Через це в Київській ОДА відбулися засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області та штабу з оперативного реагування та забезпечення сталого функціонування об’єктів критичної інфраструктури.
Були прийняті рішення для забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення у випадку надзвичайних ситуацій.
"Пункти незламності, зокрема і Пункти незламності відповідального бізнесу, мають працювати цілодобово та бути забезпечені всім необхідним", - наголошує Київська ОВА.
З адресами Пунктів незламності Київської області можна ознайомитися на сайті ОВА або скористатися чат-ботом "Київщина безпечна".
- Синоптик Наталка Діденко розповіла, що з 7 січня в Україну знову почне заходити арктичний холод, найсильніші морози найбільш імовірні на Сумщині та Чернігівщині. Проте вже з 11 січня температура повітря почне підвищуватися
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