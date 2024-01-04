Дощ та мокрий сніг майже по всій Україні. У Києві на дорогах ожеледиця, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 січня
У п’ятницю, 5 січня, в Україну прийдуть два циклони, які принесуть із собою вологу погоду. Майже по всій території країни вночі очікуються дощ та мокрий сніг
Про це розповіла синоптик Еспресо Наталка Діденко.
Вже вдень 5 січня в Україну прийде антициклон, який витіснить опади із західної, центральної та південної частин країни. На півдні навіть можливі сонячні прояснення.
Середня температура повітря сягне +2…+9°С, лише вздовж північних районів буде свіжіше: -3…+2°С.
У Києві 5 січня - невеликий дощ або мокрий сніг. На дорогах ожеледиця, яка до вечора зміцніє, адже вночі у столиці температура становитиме 0…+3°С, а вдень: 0…-2°С.
"Із 7 січня в Україну почне заходити знову арктичний холод, найсильніші морози найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. Проте вже з 11 січня знову температура повітря почне підвищуватися", - зазначає Наталка Діденко.
Фото: Наталка Діденко
- За 2023 рік кліматологи зафіксували у Києві 47 температурних рекордів. Середньорічна температура у столиці становила +10,8 °С, це на 1,8 °С перевищує кліматичну норму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 38.92
- EUR Купівля 41.74Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе