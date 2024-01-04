Дощ та мокрий сніг майже по всій Україні. У Києві на дорогах ожеледиця, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 січня

Про це розповіла синоптик Еспресо Наталка Діденко.

Вже вдень 5 січня в Україну прийде антициклон, який витіснить опади із західної, центральної та південної частин країни. На півдні навіть можливі сонячні прояснення.

Середня температура повітря сягне +2…+9°С, лише вздовж північних районів буде свіжіше: -3…+2°С.

У Києві 5 січня - невеликий дощ або мокрий сніг. На дорогах ожеледиця, яка до вечора зміцніє, адже вночі у столиці температура становитиме 0…+3°С, а вдень: 0…-2°С.

"Із 7 січня в Україну почне заходити знову арктичний холод, найсильніші морози найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. Проте вже з 11 січня знову температура повітря почне підвищуватися", - зазначає Наталка Діденко.

Фото: Наталка Діденко