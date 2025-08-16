Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Чим інтенсивніші у нас почуття, тим гірше ми думаємо: психотерапевт Кечур про психологічні пастки тривалих конфліктів

Ірена Моляр
16 серпня, 2025 субота
13:50
Суспільство

Більшість інформаційного контенту йде поза медіа, мейнстримом стали плітки, які розганяють афекти, а при відчутті сильних емоцій IQ падає

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів український психіатр, психотерапевт, психоаналітик, громадський діяч Роман Кечур в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Нам нарешті треба почати думати. Як казав Генрі Форд: "Я роблю найважче на цьому підприємстві – я думаю". У цій системі координат нам потрібні люди, які нарешті почнуть думати, прогнозувати. Нам потрібна еліта у кожній професії, у політиці, але еліта не з тих, хто багато накрав і має найдорожчі авто. Це мають бути люди, які мислять не лише своїми власними категоріями, а й суспільними. У нас нема іншого виходу, якщо ми не почнемо думати", - зауважив Роман Кечур.

За його словами, разом з появою штучного інтелекту (ШІ) з'явився термін "технофашизм". І тут вбачається загроза, адже йдеться про те, що людина може стати придатком до ШІ, обслуговуючим персоналом, тобто людина - це та істота, яка має включити електрику, щоб ШІ міг працювати.

"Основна проблема полягає в тому, що ми отримали ніби нову ліберальну систему, де зникли медіа. Більшість інформаційного контенту йде поза медіа. Якщо нема медіа, то нема і редактора. Плітки стали мейнстримом, це зараз нічим не регулюється, а тільки посилюється. Плітки розганяють афекти, емоції, бо завдання пліток – викликати сильні почуття. Тобто ті, хто продають сильні почуття, будують мейнстрим. Це означає, чим інтенсивніше в нас почуття, тим ми гірше думаємо, падає наше IQ, яке є ситуативним. Адже чим ми спокійніше, зваженіше, маємо більше безпеки та комфорту, тим краще ми можемо думати", - пояснив психотерапевт.

Кечур додав, якщо ми живемо у світі" зрада-перемога" і з ранку до вечора отримуємо взаємопротилежні посилання, то більшість людей цього не витримує. Тому такі люди й шукають простих рішень, відповідно, відповіддю є поява нової хвилі популістів.

  • Раніше  психотерапевт Роман Кечур зауважив, що пошук внутрішнього ворога - це початок кінця, тому українське суспільство має консолідуватися, але це можливо при певному відчутті справедливості.
     

 

