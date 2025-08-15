Пошук внутрішнього ворога - це початок кінця: психотерапевт Кечур про психологічну стійкість українців

Про це в етері Еспресо розповів український психіатр, психотерапевт, психоаналітик, громадський діяч Роман Кечур.

"Цей етап війни виграє той, хто буде технологічно попереду, і той, хто збереже єдність в тилу, всередині. Програш починається з того, що починаємо ділитися на кращих, ліпших, гірших. Пошук внутрішнього ворога – це початок кінця. Коли ми починаємо шукати внутрішнього ворога, то стаємо на дуже небезпечну дорогу. Очевидно, що є протистояння, добрі та не дуже добрі люди, це все зрозуміло, але загалом для суспільства – ми маємо відмовитися від ідеї пошуку ворога всередині себе", - зауважив психотерапевт.

За його словами, українське суспільство має консолідуватися, але це можливо при певному відчутті справедливості. Перше – ми маємо розділяти зміст сенсу, за що воюємо, а друге – мусить бути справедливість.

"Має бути відчуття справедливості, адже не буває повної справедливості, абсолютної рівності, це зрозуміло. Але є внутрішнє відчуття - коли люди відчувають, що несправедливість ще терпима. Якщо зайти за межу нестерпної несправедливості, то далі ситуація може ставати некерованою. А ми повинні зберігати керованість, як на фронті, так і всередині. Нам потрібно відкласти наші протистояння, незгоди трошки на пізніше. Прийде час, прийдуть вибори, це все мине, ми будемо святкувати перемогу або хоча б не програємо і збережемося як нація, і тоді на виборах кожен заповнить свій бюлетень, як вважає за потрібне", - резюмував Кечур.