Чоловіка, як й застрелив військового в Києві, засудили до 13 років, його спільники отримали по 3 роки

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд оголосив обвинувальний вирок у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця після конфлікту на дорозі, що стався 21 жовтня 2022 році у Києві на проспекті Академіка Глушкова.

Тоді між військовим, який керував автомобілем "Хюндай", та 26-річним водієм "Лексуса" виникла суперечка щодо першочерговості проїзду. Під час конфлікту пасажири "Лексуса" побили потерпілого, а водій машини вистрілив у військового, після чого чоловіки поїхали з місця інциденту. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.

За сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення, прокуратура просила суд визнати водія "Лексуса" винним в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Для двох обвинувачених у хуліганстві із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 КК України) прокуратура просила 7 років в’язниці.

Утім, за результатами судового розгляду, водія "Лексуса" суд визнав винним у вчиненні вбивства та засудив до 13 років позбавлення волі, а обвинуваченим у хуліганстві призначив по 3 роки позбавлення волі.

Прокуратура оскаржить вказаний вирок суду в апеляційному порядку. До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.