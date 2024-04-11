Де 12 квітня можливі дощі, а де - сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що протягом завтрашнього дня очікується +16...+21 °C, на Дніпропетровщині до +24 °C, на півдні +22...+26 °C, а в східних областях до +25...+27 °C.

"Вітер завіватиме з північного заходу, переважно помірний, а в північних областях може бути сильним", - розповіла синоптикиня.

За її словами, на південному сході, Приазов'ї та в Криму можливі періодичні дощі.

Натомість у столиці 12 квітня прогнозується +18 °C. Опадів не передбачається.