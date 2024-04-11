Де 12 квітня можливі дощі, а де - сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко
У п'ятницю, 12 квітня, на території України переважатиме тепла погода до +27 °C. Проте очікується сильний вітер та можливі дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що протягом завтрашнього дня очікується +16...+21 °C, на Дніпропетровщині до +24 °C, на півдні +22...+26 °C, а в східних областях до +25...+27 °C.
"Вітер завіватиме з північного заходу, переважно помірний, а в північних областях може бути сильним", - розповіла синоптикиня.
За її словами, на південному сході, Приазов'ї та в Криму можливі періодичні дощі.
Натомість у столиці 12 квітня прогнозується +18 °C. Опадів не передбачається.
- 10 квітня у Києві зафіксували три температурні рекорди. Минуле максимальне значення температури повітря для цього дня було перевищене на 1,3 °C.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.9 Купівля 38.9Продаж 39.37
- EUR Купівля 41.95Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе