Держоператор тилу закликав ветеранів долучитися до реформи забезпечення ЗСУ

Про це інформує Державний оператор тилу (ДОТ), передає Інтерфакс-Україна.

Вказано, що рекрутингова кампанія має на меті залучити військових з досвідом, оскільки вони мають розуміння потреб армії, яке допоможе впровадити якісні зміни до системи забезпечення ЗСУ.

За словами гендиректора ДОТ Арсена Жумаділова, в Україні є понад 1 мільйон ветеранів і ветеранок, які повертаються до цивільного життя.

"Ми прагнемо залучити їх досвід і трансформувати його в рушійну силу якісних змін у системі забезпечення Збройних сил. Водночас ДОТ цінує ідентичність кожного ветерана, не вимагаючи від них реадаптації чи реінтеграції, а, навпаки, ми підтримуємо їх місію. Тому ми пропонуємо працювати з нами в новому форматі, зберігаючи свою ідентичність і застосовуючи військовий досвід", - зазначив він.

Вказано, що рекрутингова кампанія триватиме впродовж двох місяців, анкету можна буде заповнити на сайті ДОТ до 15 грудня 2024 року. Відбір відбуватиметься у форматі відкритого конкурсу на певні посади. Опрацювання заявок та співбесіди відбудуться до кінця 2024 року.

"Крім того, кандидати можуть пройти базову підготовку працівників тилу. Це програма, під час якої вони отримають глибше розуміння внутрішніх процесів, зможуть побачити, як функціонує система забезпечення зсередини, щоб прийняти рішення щодо подальшого кар'єрного шляху в ДОТ", - додали у відомстві.