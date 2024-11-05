Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Держоператор тилу закликав ветеранів долучитися до реформи забезпечення ЗСУ

Держоператор тилу закликав ветеранів долучитися до реформи забезпечення ЗСУ

Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
00:31
Суспільство ветерани

Державний оператор тилу запустив кампанію з залучення ветеранів та ветеранок російсько-української війни до реформи забезпечення ЗСУ

Зміст

Про це інформує Державний оператор тилу (ДОТ), передає Інтерфакс-Україна. 

Вказано, що рекрутингова кампанія має на меті залучити військових з досвідом, оскільки вони мають розуміння потреб армії, яке допоможе впровадити якісні зміни до системи забезпечення ЗСУ. 

За словами гендиректора ДОТ Арсена Жумаділова, в Україні є понад 1 мільйон ветеранів і ветеранок, які повертаються до цивільного життя. 

"Ми прагнемо залучити їх досвід і трансформувати його в рушійну силу якісних змін у системі забезпечення Збройних сил. Водночас ДОТ цінує ідентичність кожного ветерана, не вимагаючи від них реадаптації чи реінтеграції, а, навпаки, ми підтримуємо їх місію. Тому ми пропонуємо працювати з нами в новому форматі, зберігаючи свою ідентичність і застосовуючи військовий досвід", - зазначив він.

Вказано, що рекрутингова кампанія триватиме впродовж двох місяців, анкету можна буде заповнити на сайті ДОТ до 15 грудня 2024 року. Відбір відбуватиметься у форматі відкритого конкурсу на певні посади. Опрацювання заявок та співбесіди відбудуться до кінця 2024 року. 

"Крім того, кандидати можуть пройти базову підготовку працівників тилу. Це програма, під час якої вони отримають глибше розуміння внутрішніх процесів, зможуть побачити, як функціонує система забезпечення зсередини, щоб прийняти рішення щодо подальшого кар'єрного шляху в ДОТ", - додали у відомстві.

  • Раніше стало відомо, що Міністерство оборони сприятиме рівному доступу до роботи у сфері протимінної діяльності. Зокрема, збільшать залучення жінок, ветеранів, людей з інвалідністю і тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів. 
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Ветеран АТО
Військові новини
Читайте також:
Молдова
Автор Дар'я Куркіна
4 листопада, 2024 понедiлок
Вибори в Молдові: соціалісти заявили, що не визнають результатів голосування за кордоном і вважають переможцем Стояногло
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
У Південній Кореї дізналися, як РФ розрахується з КНДР за відправку військових на війну в Україну
Валькірія та Берсерк
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
"Разом кохали, разом "на щиті": на війні проти росіян загинули наречені з Третьої штурмової - медикиня "Валькірія" та військовий "Берсерк"
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 44.82
    Продаж 45.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 листопада
00:59
російський танкер Nika Spirit
АРМА виставить на аукціон російський танкер Nika Spirit
00:00
Оновлено
Shahed-136
Армія РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація ввечері 4 листопада
2024, понедiлок
4 листопада
22:47
Карделл Річардсон і Бріджит Брінк
Прозорість і підзвітність допомоги США: до Києва прибув головний інспектор Держдепартаменту Карделл Річардсон
22:45
Ексклюзив
армія КНДР
Військові КНДР штатно не укомплектовані технікою, і будуть використані як "живе мʼясо", - "Інформаційний спротив"
22:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Військових КНДР використовуватимуть у перших хвилях нових штурмів на Курщині. Колонка Сергія Згурця
22:30
Ексклюзив
вибори у США
Раніше польська та українська діаспори у США голосували за республіканців, - журналістка "Голосу Америки" з Вашингтона
22:28
речник Держдепу США Метью Міллер
Солдати КНДР у Курській області можуть вступити у бої найближчими днями, - Держдеп США
22:15
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"РФ переходить у новий формат": в Інформаційному спротиві оцінили доцільність запровадження в ЗСУ дивізійної системи
22:03
безпілотник
Україна та Литва домовилися спільно виробляти безпілотники
21:35
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словацький президент Пеллегріні відхилив усі прохання громадян долучитися до ЗСУ
20:45
Ексклюзив
вибори в США
"Особливо важливо для "хитких" штатів": журналіст Гончаренко розповів, за що голосують американці
20:40
Зеленський
РФ перекинула 11 тис. північнокорейських військових на Курщину, - Зеленський
20:18
Ексклюзив
парламент Молдови
Москва може взяти реванш: ексміністр оборони Шалару про вибори в Молдові
20:03
Коаліція розмінування: Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
20:00
OPINION
блог Ірина Цілик
Гниль "русского міра" оточила зусібіч
19:53
зерно, зернова угода
Українським морським коридором перевезли понад 80 млн тонн вантажів
19:52
Ґрета Тунберг
Грета Тунберг приїхала до Грузії та доєдналася до акції протесту опозиції
19:52
Rheinmetall незабаром завершить будівництво другого військового заводу в Україні, - Рютте
19:52
Оновлено
Кривбас - Рух, УПЛ
"Зоря" програла ЛНЗ, "Кривбас" втратив очки з "Рухом": результати усіх матчів 12-го туру УПЛ
19:37
кабмін
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про ліквідацію МСЕК
19:34
У Києві відкрилася фотовиставка на підтримку журналістів, які перебувають у полоні РФ
19:32
ДСНС
Удар по Ківшарівці 3 листопада: через обстріли РФ з-під завалів будинку неможливо деблокувати людей
19:20
Інстаграм
Instagram використовуватиме ШІ для викриття справжнього віку підлітків
19:12
На Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвалися діти, їх госпіталізували
19:00
ЗСУ, мобілізація
У застосунку Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок
18:58
Оновлено
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
РФ зазнала провалу: Байден, Зеленський та низка світових лідерів привітали Санду з перемогою на виборах у Молдові
18:50
Ексклюзив
Shahed-136
Україна залежить від китайських постачань комплектуючих так само як Росія, - Defense Express
18:50
Гривня, 1000 гривень, гроші
Не лише через Дію: в Мінекономіки розповіли, як можна буде отримати "тисячу від Зеленського"
18:42
Анонс
Via Carpatia 2024: афіша
Українсько-польська зустріч на Via Carpatia: безпека, енергетика, культура
18:41
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
В Україні пошкоджені 1179 памʼяток культурної спадщини через агресію РФ
18:29
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Канада відправила Україні систему ППО NASAMS
18:25
Оновлено
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок під час візиту до Києва оголосила про виділення €200 млн для України
18:25
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
"Мобілізаційний резерв ще є": адвокатка Аніщенко пояснила, кого мобілізують, щоб призвати необхідних 160 тис. людей
18:16
Ексклюзив
Грузія, Тбілісі, мітінг
У Тбілісі люди знову збираються на протести через результати виборів, - учасник акції Іналішвілі розповів, чого вимагає опозиція
18:13
Зґвалтування у відділі поліції в Кагарлику: Апеляційний суд залишив вирок експравоохоронцям без змін
18:00
OPINION
"Розколота нація?": міф про передвиборчу Америку
17:45
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на майже $600 млн
17:38
OPINION
Для країни наші люди мають цінність, де б вони не перебували
17:36
У Херсоні під час розмінування загинув вибухотехнік
17:36
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Серед американців вкрай непопулярною є тема про здачу України, - нардеп Павленко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV