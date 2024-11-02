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Жінок, ветеранів та людей з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій

Юлія Лаврук
2 листопада, 2024 субота
17:48
Суспільство міна, розмінування

Міністерство оборони сприятиме рівному доступу до роботи у сфері протимінної діяльності. Зокрема, збільшать залучення жінок, ветеранів, людей з інвалідністю і тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів

Зміст

Про це йшлося під час семінару "Рівні можливості: залучення людей з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності", передає Міноборони.

Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У межах цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust, зазначили у відомстві.

"Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням людей з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності", - йдеться у повідомленні.

Під час семінару учасників також ознайомили з підходами до працевлаштування та організації робочих місць для людей з інвалідністю в протимінній діяльності.

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
Війна з Росією
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