Жінок, ветеранів та людей з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій
Міністерство оборони сприятиме рівному доступу до роботи у сфері протимінної діяльності. Зокрема, збільшать залучення жінок, ветеранів, людей з інвалідністю і тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів
Про це йшлося під час семінару "Рівні можливості: залучення людей з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності", передає Міноборони.
Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У межах цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust, зазначили у відомстві.
"Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням людей з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності", - йдеться у повідомленні.
Під час семінару учасників також ознайомили з підходами до працевлаштування та організації робочих місць для людей з інвалідністю в протимінній діяльності.
- З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації 17 зразків техніки для розмінування, 5 з них - українського виробництва.
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