Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Держпрограму "Пакунок школяра" планують розширити на книги, - Мінсоцполітики

Держпрограму "Пакунок школяра" планують розширити на книги, - Мінсоцполітики

Дар'я Куркіна
2 вересня, 2025 вiвторок
16:52
Суспільство

Державну програму "Пакунок школяра" планують розширити, аби кошти змогли використовувати, зокрема, на придбання книг

Зміст

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, цитує Суспільне.

"Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів", – розповів він.

Глава Мінсоцполітики зазначив, що в межах першого фінансування підтримку отримали 86 тис. родин на загальну суму 430 млн грн – 35% від коштів, закладених у Держбюджет. Ще 18 тис. сімей отримають допомогу найближчим часом.

Однак також є 3 тис. відмов у підтримці через невідповідність умовам програми.

"Батькам не варто хвилюватися — вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз", – додав Улютін.

  • Станом на 27 серпня майже 98 тис. родин першокласників уже подали заяву на допомогу "Пакунок школяра".
Теги:
Новини
Україна
освіта
Дія
