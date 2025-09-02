Держпрограму "Пакунок школяра" планують розширити на книги, - Мінсоцполітики

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, цитує Суспільне.

"Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів", – розповів він.

Глава Мінсоцполітики зазначив, що в межах першого фінансування підтримку отримали 86 тис. родин на загальну суму 430 млн грн – 35% від коштів, закладених у Держбюджет. Ще 18 тис. сімей отримають допомогу найближчим часом.

Однак також є 3 тис. відмов у підтримці через невідповідність умовам програми.

"Батькам не варто хвилюватися — вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз", – додав Улютін.