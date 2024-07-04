Десять народних депутатів жодного разу не проголосували у 2024 році, - КВУ
Десять народних депутатів жодного разу не проголосували цього року. Крім того, в останні роки загалом знизилась кількість депутатів, які голосують
Про це повідомляє Комітет виборців України.
Серед депутатів, які не голосували у 2024 році: О. Дубінський - знаходиться в СІЗО, Н. Шуфрич - перебуває під вартою, О. Пономарьов - підозрюється в держзраді, Я. Дубневич - перебуває в міжнародному розшуку, С. Івахів, А. Лабунська, А. Ляшенко, І. Палиця, Ф. Христенко, С. Шахов.
“Частина народних депутатів фактично “зникли” зі складу Верховної Ради. При цьому відсутні майже будь-які публічні згадки про причини їх відсутності. Не виключено, що голоси цих та інших депутатів могли бути вирішальними під час розгляду окремих законопроєктів, у тому числі, і тих, що стосуються оборони“, - заявив голова КВУ Олексій Кошель.
У КВУ додають, що в останні роки кількість депутатів, які голосують, знизилася. В середньому упродовж 2024 один народний депутат брав участь в 57% голосувань. За аналогічний період 2023 р. цей показник склав 60%, у 2022 р. - 71%.
Водночас окремі депутати демонструють близькі до максимальних показників участі в голосуваннях. Серед депутатів, які взяли участь у найбільшій кількості голосувань за пів року: О. Бакумов (99%), Г. Мазурашу (99%), Д. Припитень (98%), В. Захарченко (98%), А. Клочко (97%), Н. Локтіонова (97%), М. Павлюк (97%), В. Неклюдов (96%), М. Дирдін (96%).
"Відповідно до ч.4 ст. 33 Закону “Про статус народного депутата України” якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць", - додали у КВУ.
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