Народні депутати взяли за два роки 64,5 млн грн з держбюджету на компенсацію оренди житла, - Рух ЧЕСНО

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Рух ЧЕСНО проаналізував, хто з народних депутатів за останні два роки з початку повномасштабного вторгнення брав компенсації за житло. Сумарно народні обранці загалом взяли 64,5 млн грн з держбюджету, аби компенсувати оренду житла чи зйому готельного номера. Згідно з законодавством вони мають на це право, що передбачено законом про статус народного депутата. За ці два з половиною роки 160 нардепів скористалися цим правом, а найактивніше користувалися цим правом нардепи від "Слуги Народу", які отримали понад 70% компенсацій. При тому, що у Верховній Раді їх приблизно 58%, тобто дещо активніше вони користувалися цим правом, ніж колеги з інших фракцій та груп, як показує наш аналіз", - прокоментувала Софія Лазарова.

За її словами, аналітиків Руху ЧЕСНО цікавила тема використання бюджетних коштів під час повномасштабного вторгнення, навіть якщо це законно, бо моніторинг витрат держкоштів має бути.

"Ми виявили цікаву річ, бо також аналізували декларації народних депутатів, їхній майновий стан, і серед тих, хто отримує компенсації є нардепи, які декларують сотні-тисячі доларів накопичень готівкою, нові автомобілі, дорогоцінні прикраси. Відповідно, виникає доречне питання – чи актуальним є законодавство про компенсації у тому вигляді, в якому зараз є. Коли під час війни народні обранці декларують досить стійкий майновий стан, при цьому беручи з держбюджету компенсацію за житло, то ми вже неодноразово писали про потребу удосконалення цієї процедури та цього механізму, який передбачає на сьогодні лише одне обмеження – відсутність власного житла чи прописки у столиці або у зоні 30 км навколо Києва", - зазначила аналітикиня Руху Чесно.