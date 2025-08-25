Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
Огляд

Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти

Зіновія Воронович
25 серпня, 2025 понедiлок
19:57
Суспільство дитсадок

З 1 вересня у державних та комунальних дитсадках можуть з’явитись прейскуранти: за які послуги заклади освіти можуть брати додаткову оплату та чи можуть батьки відмовитись від цих послуг

Зміст

У липні Кабінет міністрів оновив перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади освіти. Зокрема, у переліку з’явився додатковий блок про платні послуги, які можуть надавати заклади дошкільної освіти. Отож уже в новому навчальному році дитсадки зможуть офіційно заробляти додаткові кошти.

За що тепер можуть брати оплату дитсадки

Відповідно до нової постанови, заклади дошкільної освіти та інші заклади освіти, що провадять діяльність у сфері дошкільної освіти, можуть надавати такі платні послуги:

  • проведення занять за парціальними програмами, що не входять до складу освітніх програм такого закладу;
  • перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований законодавством обсяг часу безоплатного перебування;
  • цілодобове перебування дітей з підстав, у строки та порядку, згідно із Законом України "Про дошкільну освіту";
  • проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, занять у гуртках, секціях, студіях, навчальних занять іншої форми для дітей такого закладу освіти, а також для дітей, які не здобувають освіту у цьому закладі освіти;
  • надання у користування об’єктів інтелектуальної власності, авторського права, інших нематеріальних активів (освітніх, парціальних, навчальних програм, методик, технологій, засобів тощо) у порядку, визначеному законодавством.

Скільки часу дитина може перебувати у дитсадку безоплатно

Відповідно до закону "Про дошкільну освіту", кожному вихованцю гарантується безоплатне здобуття дошкільної освіти у державному, комунальному закладі дошкільної освіти з можливістю перебування в ньому за запитом батьків до 11 годин на день. Умовно, якщо ви привели дитину о 8-й ранку, то вона може перебувати до 7-ї вечора безоплатно. Якщо батьки розуміють, що не встигають забрати дитину вчасно, то можуть "докупити" ще годину. Але про таку можливість треба домовлятись з керівництвом закладу заздалегідь.    

"На підставі звернення одного з батьків у державному, комунальному закладі дошкільної освіти за рішенням засновника створюються умови для перебування вихованця понад гарантований обсяг часу, але не більше 12 годин на день (крім цілодобового перебування за наявності підстав і відповідно до порядку, визначених цим Законом)", – йдеться у законі. Тобто засновник має також право відмовити у такій послузі.  

Як можна домовитись про цілодобове перебування дитини у дитсадку

Дитсадкам дозволили приймати дітей на цілодобове перебування, але лише у тих випадках, якщо у батьків є поважні причини, через які вони не можуть забрати дитину додому. Такими причинами може бути лікування у стаціонарі або специфічного режиму роботи. При цьому це додаткова послуга, яку дитсадок може, але не зобов'язаний надавати. 

 Батьки, які мають потребу залишити дитину у дитсадку цілодобово, мають подати письмову заяву.  При цьому батьки повинні разом з заявою подати документ, що підтверджує факт перебування на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я або специфічний режим роботи батьків.  У закладі дошкільної освіти за рішенням засновника можуть бути створені умови для тимчасового цілодобового перебування вихованця (вихованців) на час відсутності його (їхніх) батьків (одного з батьків, який/яка самостійно виховує дитину).

Строк цілодобового перебування дитину у дитсадку не може перевищувати документально підтвердженого строку відсутності його батьків (одного з батьків, який/яка самостійно виховує дитину) за місцем їхнього спільного проживання.

Оплата  за додаткові послуги – тільки безготівкою

Усі додаткові платні послуги у державних та комунальних закладах освіти можуть бути лише за згодою батьків. При цьому платні заняття не можуть бути замість тих, що є у програмі закладу освіти, – лише додатково. 

При цьому керівник державного, комунального закладу дошкільної освіти затверджує перелік платних освітніх та інших послуг, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання, що оприлюднюється відповідно до вимог Закону України "Про освіту".
Плата за додаткові послуги у дитсадках здійснюється виключно у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки закладів дошкільної освіти, відкриті в територіальному органі Державної казначейської служби України. Тобто ніякої готівки чи переказів на картки вихователю чи учителю. 

Куди йдуть кошти, які дитсадок заробить на платних послугах

Закон передбачає, що 70 % коштів, отриманих протягом бюджетного періоду від платних послуг має йти на оплату праці, заохочення, зокрема преміювання, працівників відповідно до колективного договору та внутрішніх актів закладу дошкільної освіти.

Ще 30 % коштів мають піти на поліпшення та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти (поточні ремонти, придбання майна, поліпшення матеріально-технічного, ігрового, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо), забезпечення статутної діяльності.

Статті
Новини
Україна
Кабмін
освіта
