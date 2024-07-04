До Києва прибув начальник Генштабу Збройних сил Польщі Кукула
У четвер, 4 липня, до Києва прибув начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Про це повідомляє Генштаб ЗС Польщі.
Робочий візит до Києва Веслав Кукула розпочав з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.
Зазначається, що голова Генштабу ЗС Польщі здійснює візит на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні.
- Польща запровадила дуже детальний контроль на великому митному терміналі на кордоні з Білоруссю, щоб обмежити Мінську доходи від транзиту.
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