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До Києва прибув начальник Генштабу Збройних сил Польщі Кукула

4 липня, 2024 четвер
12:01
Суспільство

У четвер, 4 липня, до Києва прибув начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Зміст

Про це повідомляє Генштаб ЗС Польщі.

Робочий візит до Києва Веслав Кукула розпочав з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Зазначається, що голова Генштабу ЗС Польщі здійснює візит на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні.

  • Польща запровадила дуже детальний контроль на великому митному терміналі на кордоні з Білоруссю, щоб обмежити Мінську доходи від транзиту.
Теги:
Україна
Польща
Олександр Сирський
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