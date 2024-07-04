До Києва прибув начальник Генштабу Збройних сил Польщі Кукула

Про це повідомляє Генштаб ЗС Польщі.

Робочий візит до Києва Веслав Кукула розпочав з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Зазначається, що голова Генштабу ЗС Польщі здійснює візит на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні.