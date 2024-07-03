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"Надзвичайно жорсткий крок": Польща обмежила доходи Білорусі від транзиту

3 липня, 2024 середа
03:46
Війна з Росією прапор Білорусі

Польща запровадила дуже детальний контроль на великому митному терміналі на кордоні з Білоруссю, щоб обмежити Мінську доходи від транзиту

Зміст

Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що мова йде про пункт у Малашевичах Люблінського воєводства.

За словами польських дипломатів, це стане "надзвичайно жорстким кроком проти Мінська".

Велика кількість вантажів зі сходу, в тому числі основні сухопутні поставки з Китаю, прямують на захід через так званий "сухий порт" Малашевичі. Потім залізницею вони прямують до країн-членів ЄС, а також до порту Гданськ, звідки відправляються в інші пункти призначення.

"Цей транзит є значним джерелом доходу для білоруського режиму. Його обмеження може мати багато наслідків", - йдеться у повідомленні.

МЗС Польщі розраховує на тиск Пекіна на Мінськ, щоб змусити Лукашенка виконати польські вимоги.

RMF FM дізналося, що прийнято рішення про проведення надзвичайно детальних і ретельних перевірок товарів, що в'їжджають до Польщі, щоб не допустити потрапляння небезпечних предметів і речовин на територію ЄС.

Як неофіційно стало відомо польській радіостанції, кілька днів тому дипломатичними каналами до Мінська було надіслано сигнал про те, що Польща більше не буде терпіти міграційний тиск на своєму кордоні, а також затримання польського журналіста і громадського активіста Анджея Почобута.

На сьогодні жодної задовільної відповіді на ці чіткі сигнали з боку Білорусі не надійшло.

  • У понеділок, 1 липня, ЄС посилив санкції проти Білорусі, щоб обмежити можливості її участі в російській агресії проти України та перешкоджати ухилянню від санкцій проти Росії через саму Білорусь.
Теги:
Світ
Економіка
Польща
Білорусь
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