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До рекрутингових центрів Сил оборони звернулися вже понад 29 тис. громадян: в яких регіонах найбільше

Світлана Кравченко
9 грудня, 2024 понедiлок
22:12
Суспільство контрактна служба

Станом на 9 грудня до центрів рекрутингу Сил оборони України з моменту їхнього запуску звернулися вже понад 29 000 громадян

Зміст

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"З моменту запуску рекрутингових центрів понад 29 000 громадян отримали консультації, а 6617 кандидатів наразі проходять етап підбору позицій та оформлення", - йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначається, найвищу активність за кількістю звернень продемонстрували мешканці Дніпропетровської області - 14, 71% від загальної кількості за весь період функціонування центрів.

Трохи менше зверталися жителі Харківської області - 14,69% та Києва - 14,63%. Також високу активність проявляли у Запорізькій області - 12,48% та на Львівщині - 11,65% від загальної кількості звернень.

У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують вакансії не лише у Збройних Силах України, але й у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Службі безпеки України.

З понад 10 тисяч відкритих позицій найбільший попит мають посади водіїв, операторів безпілотників, штабних працівників та медичного персоналу.

Наразі в Україні працюють 44 центри рекрутингу, а також гаряча лінія для отримання консультацій.

  • У жовтні Міністерство оборони України запустило сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+, де пропонують найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони - понад 4 тис.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Військові новини
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