Пропонують понад 4 тис. посад: у Резерв+ запустили сервіс рекрутингу

Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

"Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення", - йдеться у повідомленні.

Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

"На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом "зі своїми знаннями - на своєму місці" індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, це перша версія сервісу, яку Міністерство оборони поступово поліпшуватиме.