Пропонують понад 4 тис. посад: у Резерв+ запустили сервіс рекрутингу
Міністерство оборони України запустило сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+, де пропонують найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони - понад 4 тис.
Про це повідомляє Міноборони.
Там зазначили, що застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки у ЗМІ.
"Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення", - йдеться у повідомленні.
Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.
"На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом "зі своїми знаннями - на своєму місці" індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, це перша версія сервісу, яку Міністерство оборони поступово поліпшуватиме.
- У застосунку Дія запровадили рекрутинг до Армії дронів. Там можна самостійно обрати необхідний підрозділ і спеціальність.
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