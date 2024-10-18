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Пропонують понад 4 тис. посад: у Резерв+ запустили сервіс рекрутингу

Юлія Лаврук
18 жовтня, 2024 п'ятниця
15:03
Технології Рекрутинг у Резерв+

Міністерство оборони України запустило сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+, де пропонують найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони - понад 4 тис.

Зміст

Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки у ЗМІ. 

"Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення", - йдеться у повідомленні.

Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

"На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом "зі своїми знаннями - на своєму місці" індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, це перша версія сервісу, яку Міністерство оборони поступово поліпшуватиме.

  • У застосунку Дія запровадили рекрутинг до Армії дронів. Там можна самостійно обрати необхідний підрозділ і спеціальність.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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