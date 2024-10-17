У Дії запустили рекрутинг до Армії дронів

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Додали можливість долучитися до підрозділів БПЛА без відвідування ТЦК. Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт", - зазначив Федоров.

За його словами, після подання заяви людина потрапить тільки в той підрозділ, який обрала.

"Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви й на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно", - додав міністр.

Він також розповів, що рекрутинг у Дії нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами можна обрати бригаду або підрозділ, потім потрібно надіслати одну чи декілька заяв. Після відправлення заяви рекрутер повинен запросити людину на співбесіду, за результатами якої підписується контракт.

"Мотивовані бійці повинні стати основою війська, в межах Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот, навчили десятки тисяч операторів, які працюють за новою доктриною та щотижня уражають сотні одиниць ворожої техніки. Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифікувати приватні школи операторів БПЛА, а рекрутинг у Дії – логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні", - резюмував Михайло Федоров.