Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології У Дії запустили рекрутинг до Армії дронів

У Дії запустили рекрутинг до Армії дронів

Катерина Ганжа
17 жовтня, 2024 четвер
13:36
Технології Додаток "Дія"

У застосунку Дія запровадили рекрутинг до Армії дронів. Там можна самостійно обрати необхідний підрозділ і спеціальність

Зміст

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Додали можливість долучитися до підрозділів БПЛА без відвідування ТЦК. Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт", - зазначив Федоров.

За його словами, після подання заяви людина потрапить тільки в той підрозділ, який обрала.

"Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви й на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно", - додав міністр.

Він також розповів, що рекрутинг у Дії нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами можна обрати бригаду або підрозділ, потім потрібно надіслати одну чи декілька заяв. Після відправлення заяви рекрутер повинен запросити людину на співбесіду, за результатами якої підписується контракт.

"Мотивовані бійці повинні стати основою війська, в межах Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот, навчили десятки тисяч операторів, які працюють за новою доктриною та щотижня уражають сотні одиниць ворожої техніки. Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифікувати приватні школи операторів БПЛА, а рекрутинг у Дії – логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні", - резюмував Михайло Федоров.

  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск рекрутингу до підрозділів операторів безпілотників у Дії.

     

     

Теги:
Україна
Війна з Росією
безпілотник
Дія
Читайте також:
Автор Михайло Гончар
15 жовтня, 2024 вiвторок
П’ята колона в дії: капітулянти з Печерських пагорбів
Марія Захарова
Автор Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
У МЗС РФ заявили, що український План перемоги нібито підштовхує НАТО до "прямого конфлікту" з Москвою
Автор Ірина Геращенко
15 жовтня, 2024 вiвторок
Навіщо Зеленський зустрічається з народними депутатами?
Київ
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.7
    Продаж 45.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
17 жовтня
13:36
ДТП
На Вінниччині сталася ДТП з вантажівкою: загинули 6 людей, серед них підлітки
13:27
Командував операцією вторгнення РФ на Київщину: СБУ заочно оголосила підозру російському генералу
13:11
Дмитро Пєсков
"Привітали" з днем народження Пєскова: українські кіберфахівці уразили 11 російських сайтів
13:10
Ексклюзив
електроенергія
Обмеження експортно-імпортних операцій по електроенергії з ЄС не буде: експерт Ігнатьєв про лист Енергетичного співтовариства
13:06
заморозки
Заморозки майже в усіх областях: Наталка Діденко розповіла прогноз на 18 жовтня
12:52
Володимир Зеленський
"Росія піде на дипломатію, лише коли побачить, що силою нічого не досягне": Зеленський представив План перемоги в Єврораді
12:46
Біля кордону з Молдовою затримали 19 чоловіків, які хотіли втекти з України
12:31
Кримський міст
Британська розвідка назвала основні цілі України в окупованому Криму
12:20
Володимир Зеленський і Шарль Мішель
Зеленський прибув до Брюсселя та зустрівся з президентом Європейської ради Мішелем
12:13
На фото: Тарас Тополя
Тополя з "Антитіл" розповів про свою державну посаду та чим займається
12:13
Уночі на білоруський аеродром "Мачулищі" залітав російський АН-124, - Гаюн
12:03
Оновлено
Біля Свято-Михайлівського собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП й ПЦУ
У Черкасах біля Свято-Михайлівського собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП й ПЦУ: поліція відкрила кримінальне провадження
12:02
OPINION
Хмельницькі прокурори не прилетіли з Марса
11:59
Дональд Трамп
"Кажу те, що мені повідомили": Трамп знову заявив, що мігранти нібито їдять домашніх тварин
11:48
На фото: концерт Океан Ельзи
"Океан Ельзи" через повітряну тривогу продовжив концерт у метро
11:40
Марк Рютте
НАТО поступово формуватиме нову довгострокову стратегію відносин із Росією, - Рютте
11:33
електроенергія
Ремонти на об’єктах генерації тривають за графіком: ситуація в енергосистемі 17 жовтня
11:29
Monobank
У Monobank з'явилась нова функція "Групові витрати"
11:23
"Почерк ФСБ не змінюється": Антін Мухарський повідомив про скасування в Польщі 5 благодійних концертів
10:55
Марк Рютте
Одного дня Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО, - генсек Рютте
10:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
"План перемоги" Зеленського та чому частка української спільноти в Пенсильванії голосуватиме за Трампа. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня
10:33
Вісім українських фільмів візьмуть участь у Варшавському міжнародному кінофестивалі
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
10:23
Ексклюзив
навчання НАТО
У Плані перемоги достатньо було б одного пункту: надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, - військовий експерт Снєгирьов
10:22
Перекинули з Росії у Харків для коригування ударів по місту: СБУ затримала агента ФСБ
10:14
Україна заблокувала головування РФ у Комісії із захисту Чорного моря від забруднення
10:05
OPINION
Яким мав би бути план Перемоги?
09:58
Камала Гарріс
Гарріс заявила, що її президентство не буде продовженням правління Байдена
09:55
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
КНДР офіційно оголосила Південну Корею "ворожою державою"
09:47
Ексучасник One Direction Ліам Пейн загинув, випавши з вікна в Аргентині
09:10
Володимир Зеленський і Марк Рютте
"Багато аспектів і питань": Рютте прокоментував представлений Зеленським План перемоги
09:01
Ексклюзив
школа, окупанти, ТОТ
В окупованому Бердянську дітям, які вчаться в українських школах онлайн, загрожує вилучення з родин, - заступник голови райради
08:43
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 163 боєзіткнення, - Генштаб
08:39
Оновлено
сили ППО
Нічна атака БПЛА: у Києві пошкоджено дитсадок, у Миколаєві - енергетичну інфраструктуру
08:31
ППО
Сили ППО знищили 22 безпілотники, ще 27 - локаційно втрачено
08:00
OPINION
Влада Зеленського тримається на псевдоновинах
07:59
Бомбардувальники США вдарили по підземних складах зброї хуситів
07:56
З окупації повернули жінку, яку незаконно утримувала РФ, і її сестру
07:48
Інфографіка
втрати рф
Росіяни за добу втратили 1420 військових, 17 танків і 51 артсистему
07:32
Перейшов на бік Росії: правоохоронця з Маріуполя засудили до 14 років ув'язнення за колабораціонізм
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV