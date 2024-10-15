У Дії запустять цифровий рекрутинг операторів БПЛА, - Федоров

Про це Федоров розповів у інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

Міністр зазначив, що такий рекрутинг має запрацювати "впродовж кількох тижнів". Для того, щоб мобілізуватися через застосунок, не треба буде йти до територіального центру комплектування (ТЦК) та проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

За словами Федорова, рекрутинг через Дію має гарантувати військовозобов'язаному можливість потрапити саме в обраний ним підрозділ ударних дронів. За його даними, таких наразі нараховується близько 200.

"Ми можемо швидко дозволити у кілька кліків доєднатися до підрозділу, куди людина хоче (піти служити). І що важливо, вона вже фактично з підписаним контрактом приходить на базу військової підготовки та вже немає якоїсь ймовірності, що цю людину можуть відправити в будь-який інший підрозділ", - зауважив міністр.

Про рекрутинг до ЗСУ

Міністерство оборони України у листопаді 2023 року повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов зазначав, що не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу. За даними Міноборони, станом на 14 жовтня загалом до центрів рекрутингу української армії звернулися 20 954 громадянина, з них 804 особи – лише за останній тиждень.



