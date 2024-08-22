До України прибула делегація Вселенського патріархату: вона шукатиме шляхи порозуміння між церквами
До Києва 21 серпня прибула делегація Вселенського патріархату на тлі ухвалення закону про заборону діяльності РПЦ в Україні
Про це повідомила Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні.
До складу делегації увійшли троє українців за походженням: архієпископ Вінніпезький, митрополит УПЦ Канади Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.
"Делегація візьме участь у святкуваннях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України та зустрінеться із представниками державної влади і церковними діячами. Окрема увага буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні", - йдеться у повідомленні.
Одразу після прибуття до Києва, делегація відвідала Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні - Андріївську церкву. Там відслужили короткий молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в Україні.
- Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.
- 21 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм, в якій обговорили заборону в Україні Російської православної церкви.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.2
- Актуальне
- Важливе