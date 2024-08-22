До України прибула делегація Вселенського патріархату: вона шукатиме шляхи порозуміння між церквами

Про це повідомила Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні.

До складу делегації увійшли троє українців за походженням: архієпископ Вінніпезький, митрополит УПЦ Канади Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.

"Делегація візьме участь у святкуваннях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України та зустрінеться із представниками державної влади і церковними діячами. Окрема увага буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні", - йдеться у повідомленні.

Одразу після прибуття до Києва, делегація відвідала Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні - Андріївську церкву. Там відслужили короткий молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в Україні.