До України прибув міністр закордонних справ Іспанії Альбарес
У вівторок, 28 січня, до України із візитом приїхав очільник міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес
Про це посадовець написав у Х.
"Я щойно приїхав в Україну. Це були три роки несправедливої та невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік мирним. Справедливий мир, який гарантує суверенітет і свободу українців. Іспанія їх у цьому підтримує", - написав він.
28 січня у Львові з візитом перебуває очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.
Очікується, що Альбарес разом з українськими посадовцями та генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулай візьмуть участь в урочистому відкритті першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО, який буде розташований у Львові.
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