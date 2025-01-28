До України прибув міністр закордонних справ Іспанії Альбарес

Про це посадовець написав у Х.

"Я щойно приїхав в Україну. Це були три роки несправедливої ​​та невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік мирним. Справедливий мир, який гарантує суверенітет і свободу українців. Іспанія їх у цьому підтримує", - написав він.

Acabo de llegar a Ucrania. 3 años ya de guerra injusta e injustificable.



Tenemos que conseguir que éste sea el año de la paz. Una paz justa que garantice la soberanía y la libertad de los ucranianos. España les apoya en ello. pic.twitter.com/2lwcQQwD7F — José Manuel Albares (@jmalbares) January 28, 2025

28 січня у Львові з візитом перебуває очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Очікується, що Альбарес разом з українськими посадовцями та генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулай візьмуть участь в урочистому відкритті першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО, який буде розташований у Львові.