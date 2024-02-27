До законопроєкту про мобілізацію внесли 4195 правок, понад половина з них - від "Слуги народу", - Фріз
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", членкиня комітету з нацбезпеки й оборони Ірина Фріз заявила, що понад половину поправок до законопроєкту про мобілізацію внесли депутати з фракції "Слуга народу"
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Майже скрізь в інформпросторі ще до завершення внесення правок лунала теза про "поправочний спам", яким такі-сякі депутати хочуть загальмувати розгляд законопроєкту", - йдеться у дописі нардепки.
За її словами, після аналізу порівняльної таблиці до другого читання законопроєкту про мобілізацію статистика щодо кількості поданих правок виглядає так:
- "Слуга народу" – майже 2 450;
- "Батьківщина" – 371;
- ОПЗЖ – 356;
- "Європейська Солідарність2 – 333 (частина заявлялась при реєстрації, тож трохи менше буде на розгляді);
- "Голос" – 253;
- "Група Разумкова" – 178;
- "Відродження" – 122;
- "За майбутнє" – 82;
- "Довіра" – 36;
- Позафракційні – 35.
За словами Фріз, така кількість правок може говорити про відсутність єдиних підходів всередині фракції "Слуга народу" щодо урядового законопроєкту.
"Адже кількість депутатів що ОКРЕМО друг від друга подали правки - вражає - 90 депутатів. При чому більшість правок тотожні", - наголосила нардепка.
Ірина Фріз додала, що комітет нацбезпеки, оборони та розвідки вже сьогодні, 27 лютого, розпочинає розгляд і підготовку до другого читання.
- Напередодні повідомлялося, що нардепи внесли до урядового законопроєкту про посилення мобілізації понад 4 тис. поправок. Цього місяця документ у другому читанні навряд чи розглянуть.
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