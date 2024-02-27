До законопроєкту про мобілізацію внесли 4195 правок, понад половина з них - від "Слуги народу", - Фріз

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Майже скрізь в інформпросторі ще до завершення внесення правок лунала теза про "поправочний спам", яким такі-сякі депутати хочуть загальмувати розгляд законопроєкту", - йдеться у дописі нардепки.



За її словами, після аналізу порівняльної таблиці до другого читання законопроєкту про мобілізацію статистика щодо кількості поданих правок виглядає так:

"Слуга народу" – майже 2 450;

"Батьківщина" – 371;

ОПЗЖ – 356;

"Європейська Солідарність2 – 333 (частина заявлялась при реєстрації, тож трохи менше буде на розгляді);

"Голос" – 253;

"Група Разумкова" – 178;

"Відродження" – 122;

"За майбутнє" – 82;

"Довіра" – 36;

Позафракційні – 35.

За словами Фріз, така кількість правок може говорити про відсутність єдиних підходів всередині фракції "Слуга народу" щодо урядового законопроєкту.

"Адже кількість депутатів що ОКРЕМО друг від друга подали правки - вражає - 90 депутатів. При чому більшість правок тотожні", - наголосила нардепка.

Ірина Фріз додала, що комітет нацбезпеки, оборони та розвідки вже сьогодні, 27 лютого, розпочинає розгляд і підготовку до другого читання.