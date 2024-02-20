До законопроєкту про мобілізацію внесли понад тисячу поправок

Про це РБК-Україна розповів секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

21 лютого – останній день, коли народні депутати можуть внести поправки до законопроєкту про мобілізацію в Україні.

"Станом на зараз уже внесено понад 1000 поправок. За моєю оцінкою, комітету знадобиться не менш як тиждень на їх опрацювання. Тому я припускаю, що цей документ може бути винесений на голосування в зал до другого читання не раніше початку березня", - сказав Костенко.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховній Раді пропонують пом'якшити норми щодо використання сільськогосподарської та будівельної техніки, прописані в урядовому законопроєкті про мобілізацію. Ці поправки вже внесли до документа. Вони потрібні для того, аби не паралізувати агросектор.